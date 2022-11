Coupe du Monde 2022 : Richarlison défend Neymar et insulte un journaliste allemand

En conférence de presse, l’avant-centre de la Seleção Richarlison n’a pas hésité à défendre son coéquipier en sélection Neymar Jr.

L’attaquant du Paris Saint-Germain s’est attiré les foudres de nombreux observateurs. La raison ? Neymar Jr. s’est affiché sur ses réseaux sociaux avec un short du Brésil comportant six étoiles. Une de plus qu’a bien l’intention de décrocher le joueur de 30 ans.

« Nous, on est seulement des rêveurs »

Une attitude qui ne passe clairement pas au sein de certains médias étrangers. C’est notamment le cas du célèbre quotidien allemand Bild qui a pointé du doigt l’arrange de Neymar.

« L’arrogance de Neymar » titre le quotidien allemand BILD sur un article. 😤



La raison ? L’attaquant Brésilien s’est affiché avec un short sur lequel il a rajouté une 6 ème étoile au dessus du logo de la Seleçao. ⭐️🇧🇷 pic.twitter.com/Qz8gMTd5wi — BeFootball (@_BeFootball) November 21, 2022

Questionné à ce sujet, lors de son passage devant la presse ce lundi, Richarlison n’a pas compris le commentaire du journaliste allemand. C’est « stupide » selon lui. « Ce sont eux les arrogants, a-t-il enchainé. Nous, on est seulement des rêveurs. On rêve de cette sixième étoile depuis longtemps et on va aller la chercher, qu'ils le veuillent ou non ».

Favorite pour le titre, la sélection brésilienne entamera son tournoi, ce jeudi soir au stade Lusail, contre la Serbie. Les coéquipiers de Neymar Jr. affronteront ensuite la Suisse et le Cameroun au sein du groupe G.

« Nous allons aller chercher cette étoile parce que c'est notre rêve, a enchainé le buteur de la sélection brésilienne. Neymar a posté (cette photo) parce que c'est aussi son rêve. Nous voulons la gagner et nous savons combien lui aussi veut la gagner ».