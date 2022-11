Coupe du monde 2022 : le record de Zidane qui peut tomber dès le match France-Australie

Zinédine Zidane détient un record particulier avec l'équipe de France. Un record qui pourrait tomber lors du match France-Australie le 22 novembre.

Légende de l'équipe de France, Zinédine Zidane a brillé à de nombreuses reprises à la Coupe du monde de football. L'ancien n°10 des Bleus a par exemple inscrit un doublé mémorable lors de la finale du Mondial 1998 remportée 3-0 contre le Brésil et a écœuré ces mêmes brésiliens lors de l'édition 2006 en livrant un match exceptionnel et en délivrant une passe décisive pour Thierry Henry.

Zinédine Zidane a d'ailleurs établi un record avec les Bleus lors de la Coupe du monde 2006. En inscrivant sa célèbre panenka en finale contre l'Italie, Zizou est devenu le plus vieux buteur de l'équipe de France lors d'une Coupe du monde.

Giroud et Benzema ont Zidane dans le viseur

Ce fameux soir du 9 juillet 2006, Zidane était âgé de 34 ans et 9 jours. Or, ce record pourrait tomber dès le 22 novembre prochain lors du match France-Australie, à l'occasion de la première journée de la phase de groupes.

Dans sa liste des 26, Didier Deschamps a en effet sélectionné deux joueurs plus âgés que ne l'était Zidane en 2006. Il s'agit d'Olivier Giroud et de Karim Benzema.

Les deux attaquants de l'équipe de France seront respectivement âgés de 36 ans 1 mois et 22 jours et de 34 ans 11 mois et 3 jours lors du match France-Australie.

Giroud peut également s'offrir Henry

En plus de battre un record de Zinédine Zidane, Olivier Giroud pourrait également détrôner Thierry Henry lors du match France-Australie.

Henry est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 réalisations et Olivier Giroud en compte 49 pour sa part.

Si Giroud joue contre l'Australie et inscrit un triplé, il deviendra ainsi le nouveau meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Quant aux autres attaquants de l'équipe de France, le record de Thierry Henry sera difficile à battre pendant le Mondial. Antoine Griezmann est à 42 buts avec les Bleus, Karim Benzema à 37 et Kylian Mbappé à 28.