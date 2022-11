Coupe du monde 2022 : la réaction hallucinante des supporters qatariens après l'élimination du Qatar

Les Qatariens ne s'attendaient pas du tout à voir leur équipe se faire éliminer dès le premier tour et affichent une méconnaissance totale du foot.

Pays organisateur de la Coupe du monde 2022, le Qatar est devenu le premier pays hôte à se faire éliminer au bout de deux matches lors de la phase de groupes.

Le Qatar s'est en effet incliné 2-0 contre l'Equateur lors du match d'ouverture puis 3-1 contre le Sénégal lors de la deuxième journée.

Pour éviter de terminer avec trois défaites et bon dernier du groupe A, le Qatar tentera de sauver l'honneur lors de la dernière journée de la phase de groupes contre les Pays-Bas. Une rencontre qui se jouera le mardi 29 novembre à 16h00 heure française.

« Je ne vais pas aller au troisième match contre les Pays-Bas »

Mais pour ce baroud d'honneur, le Qatar pourra-t-il compter sur la présence de ses supporters ? A priori non comme le rapporte un journaliste du Parisien qui est allé à la rencontre des supporters Qatariens.

« Je ne vais pas aller au troisième match contre les Pays-Bas. Je vais offrir mes places à un domestique », raconte un riche qatarien.

Mais ce qui a frappé le journaliste du Parisien, c'est l'incroyable écart entre le niveau de l'équipe du Qatar et les attentes de ses supporters. « Un quart de finale ou une demi-finale aurait été une belle performance. Mais nos joueurs sont finalement très mauvais », confie le riche qatarien.

« Je pensais que nous serions champions du monde »

« Je ne comprends pas, Je croyais que l'équipe était très forte. Elle est vraiment très mauvaise », explique un autre supporter.

Un autre supporter tient même des propos complètement lunaire puisqu'il pensait que le Qatar était le grand favori de cette Coupe du monde : « Mais on nous avait dit que l'équipe était d'un grand niveau. Je pensais que nous serions champions du monde. Le Japon et l'Arabie saoudite ont gagné et nous, on a perdu, ce n'est pas normal. Non, vraiment pas. »

Preuve de la méconnaissance du football des supporters qatariens, l'un d'entre eux pense que le Qatar va battre les Pays-Bas avant d'être pris d'un doute : « Maintenant, il faut quand même gagner contre cette équipe. Ils ne sont quand même pas aussi forts que cela, non ? »

A l'occasion de cette rencontre, ce supporter découvrira peut-être que les Pays-Bas ont joué trois fois la finale de la Coupe du monde (1974, 1978 et 2010) et qu'ils ont eu des joueurs exceptionnels comme Johan Cruyff, Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben ou encore Robin van Persie.