Coupe du Monde 2022 : Qui sont les joueurs les plus jeunes de la compétition ?

Nombreux seront les joueurs de moins de 20 ans à participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Le 15 juillet 2018 à Moscou, Kylian Mbappé est devenu le 4ème joueur le plus jeune de l’histoire à remporter la Coupe du Monde, derrière Pelé, Ronaldo et Bergomi. Pour cette édition 2022 et dans un football où les jeunes explosent de plus en plus vite, plusieurs d’entre eux pourront faire leur entrée dans le top 10 des joueurs les plus jeunes à évoluer dans la plus grande des compétitions.

Youssoufa Moukoko, plus jeune joueur du Mondial

Cette année au Qatar, il n’y aura aucun joueur âgé de moins de 18 ans lors du coup d’envoi qui sera donné dimanche avec la rencontre entre le pays hôte le Qatar et l’Équateur. En effet, le joueur le plus jeune du tournoi est l’attaquant allemand Youssoufa Moukoko, et il fêtera justement ses 18 ans ce dimanche. S’il prend part à au moins un match avant la finale prévue le 18 décembre, il sera le 8ème plus jeune participant de l’histoire de la Coupe du Monde.

Youngest players at the World Cup 2022:



🇩🇪Youssoufa Moukoko

🇦🇺Garang Kuol

🇪🇸Gavi

🇨🇷Jewison Bennette

🇲🇦Bilal El Khannous

🇬🇭Abdul Fatawu Issahaku

🇵🇹António Silva

🇧🇪Zeno Debast

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Jude Bellingham

🇨🇷Brandon Aguilera

🇳🇱Xavi Simons

🇨🇲Simon Ngapandouetnbu

🇩🇪Jamal Musiala pic.twitter.com/F5dtkI7OeA — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) November 15, 2022

Gavi, Bellingham, Xavi Simons, les cracks mondiaux sont présents

Derrière lui, on retrouve plusieurs joueurs également nés en 2004 : l’Australien Grang Kuol, le milieu espagnol Gavi. Un peu plus loin dans le classement figure Jude Bellingham à la 9ème place. Le milieu du Borussia Dortmund sera d'ailleurs l'une des attractions du tournoi après son début de saison tonitruant avec les Marsupiaux. L'ancien Parisien Xavi Simons pointe quant à lui à la 11ème place de ce classement. Au total, ce sont 18 joueurs âgés de moins de 20 ans qui figurent parmi les sélections engagées au Qatar.

Les dix plus jeunes joueurs du Mondial (au 20 novembre):