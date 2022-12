Coupe du monde 2022 - Portugal : Fernando Santos dézingue Cristiano Ronaldo

Avant le match contre la Suisse, le sélectionneur du Portugal n'a pas été tendre envers son capitaine et a entretenu le flou sur ses choix.

Cristiano Ronaldo, monument en péril. Monument national au Portugal, Cristiano Ronaldo n'est plus intouchable en sélection. Critiqué par la presse au mois de septembre, l'attaquant de 37 ans reste un cadre du vestiaire portugais, mais contrairement à ses jeunes années, le quintuple Ballon d'Or est parfois amené à sortir en cours de match.

Santos mécontent de l'attitude de CR7

Sa sortie à l'heure de jeu lors du dernier match face à la Corée du Sud a beaucoup fait débat. En effet, Cristiano Ronaldo a pesté au moment de sa sortie envers son sélectionneur Fernando Santos, se plaignant que son sélectionneur le sorte trop vite. Si ce dernier n'avait pas eu vent de cet épisode après la rencontre, quelques jours après, il est au fait de cet épisode et a forcément été interrogé à ce sujet en conférence de presse d'avant match. Et pour une fois, Fernando Santos n'a pas botté en touche, il a tout simplement taclé son capitaine.

"Divisons cet épisode en deux parties. Je suis d'abord allé à la flash d'après match puis à la conférence. Ce que j'ai dit, c'est que sur le terrain, je n'ai rien entendu, j'étais loin, je l'ai seulement vu se disputer avec le joueur coréen. Puis je l'ai vu à la télé et je n'ai pas aimé du tout, non, je n'ai pas aimé du tout", a lancé Fernando Santos.

"Un problème résolu"

"A partir de là, ces problèmes sont résolus en interne, ils sont résolus, tout le monde est concentré et disponible pour le match de demain", a ajouté le sélectionneur du Portugal. De la à remettre en cause la titularisation de Cristiano Ronaldo pour le huitième de finale face à la Suisse ? Peu probable. Bien que Fernando Santos ait entretenu le suspens sur son onze de départ.

"Ronaldo sera donc titulaire ? Je ne donne l'équipe qu'au stade, dans le vestiaire, ça a toujours été comme ça. Sinon, l'affaire est terminée et tout le monde est disponible", a conclu le sélectionneur portugais. Ne pas voir Cristiano Ronaldo titulaire serait un énorme séisme du côté du Portugal, même si les critiques n'ont pas été tendre avec le capitaine de la Seleçao.

Si une partie du public portugais aimerait certainement que Fernando Santos porte ses responsabilités en laissant son capitaine sur le banc de touche face à la Suisse pour aligner une équipe plus jeune et talentueuse avec Joao Félix, Rafael Leao, André Silva et bien d'autres options en attaque, le sélectionneur va sans aucun doute réitérer sa confiance à Cristiano Ronaldo, qui après un début de compétition compliqué aura à coeur de faire taire ses détracteurs.