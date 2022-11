Coupe du monde 2022 : Match nul spectaculaire entre le Cameroun et la Serbie (3-3)

Le Cameroun et la Serbie se sont neutralisés lors de la 2e journée du groupe G après un match spectaculaire. Mais ce résultat n'arrange personne…

Battues lors de la première journée, les équipes de la Serbie et le Cameroun devaient impérativement ne pas perdre une nouvelle fois afin d'éviter une éventuelle élimination en fonction du résultat de l'autre match du groupe F, entre le Brésil et la Suisse (ce lundi 28 novembre à 17h00).

Onana part au clash

L'avant-match a été marqué par l'exclusion du groupe camerounais de son gardien titulaire André Onana, en désaccord avec son sélectionneur. Onana a été remplacé au pied levé par Devis Epassy.

A LIRE : POURQUOI ANDRÉ ONANA NE JOUE PAS AVEC LE CAMEROUN ?

Dans une rencontre intense et débridée, la Serbie a été la première à se mettre en action avec un tir sur le poteau de Mitrovic (10e).

Le Cameroun a répliqué en ouvrant le score à la 29e minute après un corner tiré par Kundé et dévié de la tête par Nkoulou et dont a hérité Castelletto, tout seul au seul au second poteau, pour envoyer la balle au fond des filets.

Les Serbes ont ensuite renversé la vapeur dans le temps additionnel en marquant deux fois coup sur coup : d'abord par Pavlovic de la tête, à la suite d'un coup franc (45+1e) puis par Sergej Milinko-Savic, d'une jolie frappe à l'entrée de la surface après une perte de balle de Zambo-Aguissa (45+3e).

Des buts magnifiques

En deuxième période, la Serbie a offert aux spectateurs l'un des plus beaux buts de ce Mondial avec un superbe mouvement collectif dont Mitrovic a été à la conclusion après avoir bénéficié d'un caviar de Zivkovic (53e).

Mais ce n'était pas pour autant le but du break, ou du K.-O. Car comme le dit si pertinemment son surnom, les Lions du Cameroun sont indomptables.

Vincent Aboubakar a d'abord réduit l'écart d'un but somptueux : filant seul au but, il a effacé d'une jolie feinte un défenseur serbe qui tentait de l'intercepter avant d'effectuer une louche aussi géniale que sublime pour lober le portier serbe qui ne pouvait que constater les dégâts (63e).

Eric Choupo-Moting a ensuite égalisé trois minutes plus tard en se faisant oublier par la défense serbe pour conclure de près.

Un match nul qui n'arrange personne

Avec ce match nul et leur défaite inaugurale, les deux équipes ne comptent qu'un petit point. La Serbie est 4e et dernière car elle possède une moins bonne différence de buts (-2 contre -1 pour le Cameroun).

Les deux sélections accusent deux points de retard sur le Brésil et la Suisse qui s'affronteront à 17h00.

Lors de la 3e et dernière journée du groupe G, prévue le vendredi 2 décembre 2022 à 20h00, la Serbie sera opposée à la Suisse tandis que le Cameroun défiera le Brésil.