Coupe du monde 2022 : Marquinhos donne des nouvelles de Neymar et rassure les supporters du Brésil

La Coupe du Monde de Neymar n’est pas terminée. Marquinhos a bon espoir de revoir son coéquipier sur les terrains au Qatar.

C’est un gros coup dur pour la sélection sud-américaine. La star du Paris Saint-Germain s’est à nouveau blessée durant la phase finale de la compétition.

Neymar « est confiant pour sa reprise »

Neymar a été touché à la cheville, jeudi dernier, lors du premier match des Brésiliens contre la Serbie (2-0). Il est officiellement forfait pour la seconde confrontation de la Seleção.

Les coéquipiers de Richarlison affronteront, ce lundi après-midi, la Suisse sans leur ailier de génie. Ce dernier pourrait toutefois reprendre la compétition durant les prochains jours à en croire Marquinhos.

En conférence de presse, le défenseur central du Paris Saint-Germain a évoqué la situation de Neymar. Le capitaine du PSG s’est montré plutôt rassurant.

« C’est une situation délicate et difficile, a-t-il confié. On a pris le temps d’appréhender cette blessure. Ney était triste, il rêve de jouer cette Coupe du monde, il a eu cette blessure, on est avec lui et on se met à sa place. Après les examens effectués, il doit désormais travailler d’arrache-pied, il est tout le temps avec le kiné, j’espère qu’il va vite récupérer mais moralement ça va il garde l’espoir. »

Neymar a récemment publié des photos de sa cheville droite. Des images inquiétantes de cette dernière qui apparaît clairement gonflée.

« Le mental est capital pour récupérer, il est confiant pour sa reprise, focalisé sur sa récupération, on va travailler avec lui et on verra au jour le jour », a enchainé Marquinhos.