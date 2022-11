Coupe du monde 2022 : le Maroc créé la surprise en battant la Belgique 2-0 !

Le Maroc a créé la surprise en battant la Belgique, troisième de la Coupe du monde 2018, sur le score de 2-0.

La Belgique fait partie des favoris de la Coupe du monde 2022 mais elle a déçu lors de son premier match face au Canada avec une victoire étriquée (1-0).

Ce dimanche 27 novembre 2022, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupes, les Diables Rouges ont encore déçu puisqu'ils se sont inclinés 2-0 contre le Maroc. Et le succès marocain ne souffre d'aucune contestation.

Qu'est-il arrivé à Bono ?

L'avant-match a été marqué par la disparition de Bono (de son vrai nom Yassine Bounou), le gardien marocain. Présent lors des hymnes nationaux, il n'était plus sur le terrain pour le coup d'envoi, remplacé par Munir.

La première occasion du match a été pour la Belgique avec une frappe de l'ancien marseillais Batshuayi détournée par Munir (5e).

La première période a ensuite été tristounette et il a fallu attendre les arrêts de jeu pour voir les filets enfin trembler avec un but de Ziyech sur coup franc (45+1e). Un but finalement refusé après consultation de la VAR, Romain Saïs, en position de hors-jeu, faisant action de jeu et gênant Thibaut Courtois dans son intervention.

Sabiri et Aboukhlal, les héros du Maroc

Le second acte a été plus animé. Hazard (52e) et Mertens (65e) ont fait briller Munir (52e) tandis que pour le Maroc, Boufal a manqué de peu le cadre (57e).

C'est finalement à la 73e minute que le score a enfin été débloqué et surprise, en faveur du Maroc avec un coup franc de Sabiri et une nouvelle fois Saïs, cette fois en jeu, pour gêner Courtois.

Le Maroc a ensuite enfoncé le clou dans les arrêts de jeu avec un but de Zakaria Aboukhlal après un joli numéro de Ziyech dans la surface belge (90+2e).

Le Maroc provisoirement en tête du groupe F

Après son match nul contre la Croatie et sa victoire contre la Belgique, le Maroc prend provisoirement la tête du groupe F avec 4 points devant la Belgique (3 points).

Le Canada et la Croatie, qui s'affrontent à 17h00, comptent respectivement 0 point et 1 point.

Lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, qui se déroulera le 1er décembre pour le groupe F, le Canada affrontera le Maroc (16h00) et la Croatie défiera la Belgique (également à 16h00).