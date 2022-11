Coupe du monde 2022 : Macron donne son pronostic pour les Bleus

Présent en Russie pour le sacre tricolore lors de la Coupe du monde 2018, Emmanuel Macron estime que les Bleus peuvent conserver leur titre.

J-3. Dans trois jours débutera la Coupe du monde au Qatar, laquelle prendra fin le 18 décembre avec, on l’espère, une finale pour l’équipe de France. Pour les Bleus, la compétition démarrera le 22 décembre avec un match face à l’Australie. Jusqu’où iront-ils ? Le Président de la République, Emmanuel Macron, les voit aller très loin.

Macron et la génération Mbappé

"J'ai dit, et pas simplement par patriotisme, que je crois en nos Bleus. Moi je pense que c'est jouable. Je pense qu'on a une bonne équipe, il y a un bon renouvellement qu'a fait Didier Deschamps. Il y a eu malheureusement des blessures sur des joueurs que j'aime beaucoup", a rappelé Macron en marge d’une visite à Bangkok, en Thaïlande.

"Après on doit avoir onze ou douze nouveaux joueurs. Donc c'est une équipe qui associe l'expérience. On a quand même des gens encore assez jeunes, comme la génération Mbappé, qui ont gagné la seconde étoile et qui ont l'habitude des grandes compétitions. Et on a des jeunes qui sont dans les meilleurs clubs français et européens dont c'est la première compétition et qui sont donc frais", a poursuivi le chef de l’État.

Macron fait confiance à Deschamps

"On a une moyenne d'âge qui est très bonne, une bonne énergie, donc moi j'y crois. Et on a je pense le meilleur sélectionneur au monde. Normalement c'est très dur la compétition d'après mais je dirais qu'on a déjà pris notre tour à l'Euro", a conclu Macron, fan revendiqué de football.