Coupe du monde 2022 : Luis Enrique redoute la puissance de feu de l'Allemagne

En conférence de presse, le sélectionneur espagnol Luis Enrique s’est méfié de la réaction allemande lors du choc entre les deux équipes.

La Roja et la Mannschaft vont croiser le fer, ce dimanche soir, au stade d’Al Bayt pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2022.

« Ce sera un match ouvert »

Les deux grandes nations européennes ont débuté le tournoi d’une façon diamétralement opposée. Les Espagnols n’ont fait qu’une bouchée du Costa Rica (7-0) lors de leur entrée en lice.

De son côté, la sélection allemande s’est inclinée face à une bonne équipe du Japon (2-1). Une véritable surprise sachant les coéquipiers de Manuel Neuer sont considérés comme des favoris pour le sacre final.

Les deux nations européennes vont donc se croiser dans un match qui s’annonce palpitant. Les Espagnols essayeront de valider leur ticket pour les huitièmes de finale alors que les Allemands donneront leur maximum pour se relancer.

Présent en conférence de presse d’avant-match, Luis Enrique ne semble pas confiant avant ce grand rendez-vous. « L'Allemagne joue toujours pour attaquer, a-t-il confié dans des propos rapportés par l’Équipe. Elle va presser haut dans le camp adverse, elle veut avoir la possession du ballon. C'est l'équipe qui ressemble le plus à l'Espagne et ce sera une difficulté pour nous. Elle veut dominer et contrôler le jeu. Ce sera un match ouvert. »

Selon Luis Enrique, il ne faut pas enterrer la Mannschaft trop vite. « Aujourd'hui, l'Espagne est devant au classement FIFA mais si une équipe peut se hisser à la hauteur en Coupe du monde, c'est l'Allemagne, si une équipe est capable de réagir après une défaite, c'est l'Allemagne, a-t-il indiqué. Elle a des joueurs de premier plan mais nous sommes convaincus que nous pouvons les battre. »