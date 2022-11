Coupe du monde 2022 : les supporters qatariens en ont déjà marre dès le match d'ouverture

Le pays organisateur n’a pas réussi son entrée en lice en Coupe du Monde. Les Qatariens ont perdu contre l’Équateur (0-2).

La formation qatarie n’a pas montré grand-chose durant le match d’ouverture de cette 22e édition du tournoi mondial. Peu performants, les coéquipiers de Karim Boudiaf ont chuté sur leurs terres devant une bonne équipe de l’Équateur.

Les Qatariens n’ont pas aimé la prestation de leur équipe

Après s’être vu refuser un but dès la 3e minute de jeu, le capitaine de l'Équateur, Enner Valencia, a fait trembler les filets à deux reprises. Le premier sur penalty à la fin du premier quart d’heure et le second à la 31e minute sur une tête puissante.

Déçus par la performance de leur équipe, les supporters qatariens ont quitté progressivement les gradins du stade Al Bayt. A l’heure de jeu, l’enceinte sportive a commencé à se vider de ses supporters.

Bon nombre de supporters qataris quittent déjà la stade après 58 minutes de jeu ! 😳



📸 @jfperes pic.twitter.com/qpLR1MrvWs — BeFootball (@_BeFootball) November 20, 2022

Cela n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Les amateurs du ballon rond n’ont pas compris l’attitude des Qatariens. La fête n’a pas duré jusqu’à la fin du temps réglementaire pour une bonne partie des fans locaux.

Des tribunes clairsemées pour un match d'inauguration d'une Coupe du Monde... Sérieusement... 🤦‍♂️



(@talkSPORT) pic.twitter.com/eml4oG0dHY — Footballogue (@Footballogue) November 20, 2022

L’équipe de Félix Sánchez Bas aura une chance de se racheter dans cinq jours face aux Champions d’Afrique en titre. Le Qatar affrontera le Sénégal, le vendredi 25 novembre 2022 à 14h, sur la pelouse du stade Al Thumama.