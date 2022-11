Coupe du Monde 2022 : Les grands changements de Didier Deschamps contre la Tunisie

Didier Deschamps a décidé d’apporter de grands changements à son onze de départ pour le troisième match de la phase de groupes.

Les Bleus sont déjà qualifiés pour le deuxième tour de la Coupe du Monde 2022. Après avoir enchainé deux victoires, les coéquipiers de Kylian Mbappé peuvent aborder la dernière rencontre de la phase de poules avec beaucoup de sérénité.

Camavinga à gauche ?

Comme c’est souvent le cas dans ce genre de situations, Didier Deschmps fait reposer ses titulaires et permets à d’autres d’engranger des minutes de jeu en prévision de la suite de la compétition.

« Notre objectif, c'est les huitièmes, tout en respectant l'adversaire et la compétition... je ne vais pas prendre de risque, a confié le sélectionneur français au micro de beIN Sports. Ne me demandez pas combien il y aura de changements, mais oui, je ferai tourner. On a mérité cette situation de pouvoir faire souffler des joueurs ».

Selon les informations du quotidien l’Équipe, Didier Deschamps aurait décidé d’effectuer six ou sept changements au sein de son onze lors de la confrontation contre la Tunisie, ce mercredi après-midi, à l’Education City Stadium.

Steve Mandanda, le portier expérimenté du Stade Rennais, devrait prendre la place d’Hugo Lloris dans les buts. La grosse surprise devrait être à gauche avec la titularisation d’Eduardo Camavinga. Le milieu axial du Real Madrid devrait s’essayer à ce poste défensif.

Le onze probable des Bleus :

Mandanda - Pavard, Varane, Konaté, Camavinga - Fofana, Rabiot (ou Guendouzi), Griezmann - Coman, Giroud, Mbappé.