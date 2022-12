Coupe du Monde 2022 : Le Qatar a une drôle d’idée pour la chambre de Lionel Messi

La Qatar University de Doha, où résidait la délégation argentine, a annoncé vouloir garder la chambre du capitaine Lionel Messi en l’état.

« La chambre dans laquelle le capitaine argentin Lionel Messi a séjourné pendant la Coupe du monde sera également bientôt transformée en mini musée ! », a indiqué l’organisme sur ses réseaux sociaux.

Un hommage de plus à Messi

Les amateurs du football mondial et les supporters de l’Albiceleste ont désormais un lieu de pèlerinage en plus dans leur liste. Et un lieu insolite à visiter durant les prochains mois.

Sur la porte de la chambre B201 de la Qatar University de Doha, où a séjourné Lionel Messi et son ami de toujours Sergio Agüero, on peut lire l’inscription « L.Messi ». La Pulga a occupé cette chambre pendant les 29 jours de compétition.

Lionel Messi, le buteur du Paris Saint-Germain et de l’Argentine, a enfin réalisé son rêve de soulever la Coupe du Monde. L’Argentin a absolument tout gagné durant sa carrière.

Le septuple Ballon d’Or peut désormais s’asseoir à la table des plus grands noms du football mondial à l’image de Pelé et Diego Maradona avec cette troisième étoile décrochée en terres qatariennes.

Lionel Messi se trouve actuellement en Argentine pour célébrer la victoire en Coupe du Monde 2022 et se reposer quelques jours supplémentaires après un mois entier de compétition.

Son retour au Paris Saint-Germain est prévu pour le début d’année 2023. Il passera les fêtes en compagnie de sa famille et de ses amis à Rosario avant de revenir au Camp des Loges et reprendre la compétition.