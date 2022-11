Coupe du Monde 2022 : Le pronostic complètement FOU de Samuel Eto’o pour le Cameroun

À l'aube de la Coupe du Monde au Qatar, Samuel Eto'o voit le Cameroun s'imposer en finale.

La Coupe du Monde 2022 approche à grands pas, et chacun commence peu à peu à livrer son pronostic quant au vainqueur final de la compétition. Si pour la plupart, le Brésil, l’Argentine ou encore la France figurent parmi les favoris, d’autres s’aventurent à des paris un peu plus osés.

Eto’o voit une finale 100% africaine

C’est le cas de Samuel Eto’o. L’ancien international camerounais connaît bien la compétition puisqu’il y a participé à quatre reprises avec les Lions indomptables (1998, 2002, 2010 et 2014). Et selon lui, le Cameroun, qui n’a plus passé les phases de poules depuis l’édition 1990, ont de bonnes chances d’aller loin dans la compétition, et il prédit même une finale 100% africaine, alors qu’aucune équipe du continent n’a jamais atteint les demi-finales.

Pour l’ancien joueur du Barça, le Cameroun remportera la finale de la Coupe du Monde le 18 décembre face au Maroc après avoir terminé premier de son groupe, éliminant ensuite la Belgique en quart de finale et le Sénégal en demi-finale. « L’Afrique a toujours eu le potentiel pour réaliser de grandes Coupes du monde, mais nous ne nous sommes pas toujours montrés sous notre meilleur visage jusqu’à présent, a expliqué l’ambassadeur Qatar Legacy. Au fil des années, les équipes africaines ont acquis de plus en plus d’expérience, et je pense qu’elles sont prêtes non seulement à participer à une Coupe du Monde, mais aussi à remporter cette compétition.

Eto’o imagine donc voir trois équipes africaines dans le dernier carré du Mondial, ce qui serait évidemment une première dans l’histoire de la compétition. Pour rappel, le Cameroun sera opposé au Brésil, à la Suisse et à la Serbie dans le Groupe G.