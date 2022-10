Coupe du Monde 2022 : Le groupe et les rivaux du Maroc, dates et horaires des matches

Le Maroc de Walid Regragui va prendre part le mois prochain à son deuxième Mondial consécutif. La tâche ne sera pas aisée pour sortir de son groupe.

Le Maroc, quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, fait partie des cinq sélections appelées à défendre l’honneur du continent noir au Qatar. Les Lions de l'Atlas espèrent y faire meilleure figure que lors de la précédente participation, même s'ils ont pris une décision radicale en changeant de sélectionneur à quelques mois de la Coupe du monde avec la nomination de Walid Regragui en lieu et place de Vahid Halilhodžić, qui était en mauvais terme avec Hakim Ziyech.

Quel a été le bilan de la précédente participation du Maroc ?

Les Lions de l'Atlas ont déçu en Russie. Dans une poule relevée composé du Portugal, de l'Espagne et de l'Iran, le Maroc n'a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition et a dû quitter la compétition dès le premier tour. Les Lions de l'Atlas n'ont pas réussi à faire douter les deux cadors de la poule et ont terminé bon dernier, derrière l'Iran avec un match nul et deux défaites, dont deux défaites lors des deux premiers matches.

Quel est le programme du Maroc à la Coupe du Monde ?

Le Maroc se produira dans le Groupe F du Mondial en compagnie de la Belgique, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, la Croatie, finaliste du mondial en Russie et le Canada.

1er match

Le 23 novembre à 11h (heure française), au Stade Al-Bayt, Al-Khor

Maroc – Croatie

2e match

Le 27 novembre à 14h (heure française), au Al-Tummama Stadium, Doha

Belgique – Maroc

3e match

Le 1er décembre à 16h (heure française), au Al-Tummama Stadium, Doha

Canada – Maroc

Sur quelle chaine TV voir les matches du Maroc à la Coupe du Monde ?

Vous pourrez voir l’ensemble des matches du Maroc en direct sur BeIn Sports, le diffuseur officiel de la compétition. Y compris pour la région MENA.

Où se situe le camp de base du Maroc pour la Coupe du Monde ?

La Fédération Marocaine de Football a choisi son camp de base pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. La FIFA a confirmé ce choix en dévoilant l'ensemble des camps de base des sélections qualifiées. Pour le Maroc, il s’agit du Wyndham Doha West Bay Beach, situé au cœur du quartier animé des affaires, des commerces et des loisirs de Doha. Cet hôtel bénéficie d’un emplacement privilégié à côté du très huppé centre commercial Gate Mall. Pour ce qui est des entraînements, l’équipe du Maroc a choisi de s’entraîner à Al Duhail SC Stadium. Le stade Abdullah bin Khalifa est une enceinte sportive située à Doha au Qatar qui possède une capacité d’environ 12 000 spectateurs.

Quelle est la meilleure performance de l’histoire du Maroc en Coupe du Monde ?

Le Maroc n’a participé qu’à six reprises à une phase finale de Coupe du Monde et sa seconde participation a été la meilleure. Les Lions de l'Atlas ne sont sortis qu'une seule fois de la phase de poules, c'était en 1986 lors de la Coupe du monde au Mexique. Le Maroc avait terminé premier de sa poule devant l'Angleterre, la Pologne et le Portugal. Les Lions de l'Atlas ont ensuite été battu par l'Allemagne de l'Ouest (1-0) en huitième de finale, futur finaliste de la Coupe du monde face à l'Argentine. Depuis, le Maroc n'a plus réussi à atteindre ce stade de la compétition en trois participations

Quand Walid Regragui communiquera sa liste des joueurs pour le Mondial ?

Le sélectionneur marocain devrait rendre publique sa liste des convoqués juste après l’interruption des championnats nationaux en Europe. C’est-à-dire une dizaine de jours avant le premier match de la compétition.