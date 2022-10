Coupe du Monde 2022 : Le groupe et les rivaux de la France, dates et horaires des matches des Bleus

La France de Didier Deschamps va tenter de conserver son titre de champion du monde au Qatar, mais ce ne sera pas une promenade de santé.

Le France, championne du monde en titre, aura à coeur de réussir là où elle avait échouée en 2002. Après un championnat d'Europe en demi teinte avec une élimination dès les huitièmes de finale de la compétition face à la Suisse et un succès lors de la Ligue des Nations en 2021, la bande à Didier Deschamps sera très attendue au Qatar avec une génération dorée portée par Karim Benzema et Kylian Mbappé, mais très certainement miné par plusieurs blessures.

Quel a été le bilan de la précédente participation du la France ?

En Russie, la France avait éclaboussée le monde de son talent. Les Bleus étaient montés en puissance après une phase de poule solide sans se montrer flamboyante avant de s'offrir le scalp de l'Argentine de Lionel Messi en huitième de finale, puis de l'Uruguay et de la Belgique, en quart et en demi, avant d'être sacré championne du monde pour la deuxième fois de son histoire grâce à son succès plein de maîtrise face à la Croatie.

Quel est le programme de la France à la Coupe du Monde ?

La France se produira dans le Groupe D du Mondial en compagnie du Danemark, de l'Australie et de la Tunisie.

1er match

Le 22 novembre à 20h, au Al-Janoub Stadium, Al Wakrah

France – Australie

2e match

Le 26 novembre à 17h, au Stadium 974, Doha

France – Danemark

3e match

Le 30 novembre à 16h, au Education City Stadium, Al Rayyan

Tunisie – France

Sur quelle chaine TV voir les matches de la France à la Coupe du Monde ?

Vous pourrez voir l’ensemble des matches de l'équipe de France en direct sur TF1, le diffuseur officiel des Bleus jusqu'en 2028, mais également sur BeIn Sports, le diffuseur officiel de la compétition en France.

Où se situe le camp de base de la France pour la Coupe du Monde ?

Sauf changement de dernière minute la Fédération Française de Football a porté son choix sur le Al Messila Resort de Doha, un établissement cinq étoiles, situé à six kilomètres du centre de Doha pour servir de camp de base aux Bleus durant la Coupe du monde au Qatar prévue du 21 novembre au 18 décembre prochain.

L'établissement cinq étoiles se trouve à l'ouest de la ville, non loin de l'Aspire Park et dans le secteur du stade Education City Stadium, un des huit stades de la Coupe du monde. Situé à six kilomètres du centre-ville de Doha, la capitale du Qatar, le Al Messila Resort dispose d'un immense parc autour. L'hôtel est équipé en suites luxueuses et de plusieurs piscines. Les Bleus seront donc dans d'excellentes conditions pour préparer la défense de leur titre.

Quelle est la meilleure performance de l’histoire de la France en Coupe du Monde ?

La France va participer à sa seizième phase finale de Coupe du monde de son histoire, sur vingt-deux éditions. L'équipe de France a remporté la compétition à deux reprises, en 1998 alors qu'elle évoluait à domicile et en 2018, il y a quatre ans, en Russie. Les Bleus auront donc pour ambition de rajouter une troisième étoile à leur maillot pour devancer l'Uruguay et l'Argentine (vainqueurs de deux Coupe du monde) et revenir à une unité de l'Allemagne et l'Italie (quatre Coupe du monde chacun) et deux du Brésil (recordman avec cinq Coupe du monde).

Quand Didier Deschamps communiquera sa liste des joueurs pour le Mondial ?

Le sélectionneur de l'équipe de France va rendre sa liste publique, comprenant 23 à 26 joueurs, le 9 novembre prochain en direct sur TF1 lors du journal de 20 heures, comme c'était déjà le cas pour l'Euro 2020. C’est-à-dire une dizaine de jours avant le premier match de la compétition.