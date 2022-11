Coupe du monde 2022 : le Ghana bat la Corée du Sud (3-2) au terme d'un match de folie

Le spectacle est au rendez-vous ce lundi. Les Blacks Stars l'ont emporté face aux Sud-Coréens dans un match au scénario rocambolesque.

Quel régal ! Les amateurs de football ont certainement tous pris leurs pieds devant ce Corée du Sud - Ghana. Dans la lignée du premier match du jour très spectaculaire entre le Cameroun et la Serbie (3-3), ce Corée du Sud-Ghana a largement dépassé les attentes. Si sur le papier cette rencontre du groupe H était cruciale entre les Blacks Stars, battus par le Portugal, et la Corée du Sud, qui a fait match nul contre l'Uruguay, sur le terrain, c'est un véritable show qui a eu lieu.

Face à un Ghana qui n'avait pas le droit à l'erreur, la Corée du Sud de Heung-Min Son a profité des premières minutes hésitantes des coéquipiers d'André Ayew pour prendre les choses en main et imposer leur rythme. Pourtant, si les hommes de Paulo Bento ont largement dominé la première demi heure, ils n'ont pas réussi à ouvrir le score et pire encore se sont fait punir.

En effet, sur un coup de pied arrêté frappé par Jordan Ayew, Mohammed Salisu d'un tir en pivot a donné l'avantage à son équipe, contre le cours du jeu. Après l'ouverture du score, la Corée du Sud a repris le contrôle du ballon mais s'est à nouveau faite punir. Opportuniste, le Ghana fait le break. Sur un centre de Jordan Ayew, Mohammed Kudus coupe de la tête et trompe le portier adverse.

Deux zéro à la pause, l'affaire semble entendue, mais c'est sans compter sur la volonté affichée par les Sud-Coréens. Les hommes de Paulo Bento repartent de plus belle mais parviennent enfin à être récompensés avant l'heure de jeu. Cho marque de la tête et redonne espoir à toute une nation. C'est le début d'un quart d'heure de folie. Seulement trois minutes après avoir réduit la marque, la Corée du Sud égalise, une nouvelle fois par le biais de Cho, une nouvelle fois de la tête.

La Corée du Sud a semble-t-il fait le plus dur en revenant au score, mais c'était sans compter sur le génie de Kudus. Déjà intenable face au Portugal, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam se retrouve seul au deuxième poteau et profite du raté d'Inaki Williams pour s'offrir un doublé. Un but qui ponctue un match de folie au tableau d'affichage. Dans une fin de match ouverte, la Corée du Sud a poussé mais n'a pas réussie à sauver le point du match nul.

Après cette victoire du Ghana tout est encore ouvert dans ce groupe H avant la rencontre entre le Portugal et l'Uruguay, même si cela s'annonce maintenant très compliqué pour la Corée du Sud de sortir de ce groupe. Le Ghana aura son destin en main face à l'Uruguay dans quatre jours, tandis que la Corée du Sud devra absolument battre le Portugal pour espérer se qualifier, mais même comme ça, pas sûr que cela suffise.