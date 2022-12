Coupe du Monde 2022 : La presse argentine déterre une ancienne déclaration de Kylian Mbappé pour le fracasser

Comme c’est souvent le cas durant cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé est au centre de l’attention des adversaires des Bleus.

Les Anglais ont tenté de préparer un plan anti Kylian Mbappé. Les médias britanniques se sont concentrés sur le buteur du Paris Saint-Germain. Surveillé de près la défense des Three Lions, le natif de Bondy a laissé ses coéquipiers a libéré des espaces pour les autres attaquants de Didier Deschamps.

Mbappé fait la une des médias argentins

En finale, les Bleus affronteront l’Argentine de Lionel Messi, ce dimanche à 16h00 à Doha. La presse argentine a choisi, elle aussi, de parler de la star française. Kylian Mbappé est sur une grande majorité des unes depuis quelques jours.

Le duel entre les deux attaquants du Paris Saint-Germain revient sans cesse. Ce n’est, toutefois, pas la seule source d’intérêt des Argentins. Ces derniers ont déterré une ancienne phrase de Kylian Mbappé afin de lancer une nouvelle polémique.

« L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations, a confié l’ancien de l’AS Monaco. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts ».

Les nations européennes ont un avantage certain sur leurs homologues d’Amérique du Sud. Cela ne fait aucun doute pour Kylian Mbappé.

« Là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud, a-t-il enchainé. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné ».

Les statistiques donnent raison au natif de Bondy. Les Sud-américains n’ont plus gagné en Coupe du Monde depuis 2002. Et la victoire de l’Allemagne de Ronaldinho devant l’Allemagne.

Ce constat de Kylian Mbappé ne plait pas du tout en Argentine. Emiliano Martinez, le portier de l’Albiceleste avait répondu à l’attaquant français.

« On joue la Bolivie à La Paz, l'Equateur sous 30 degrés, la Colombie où on ne peut même pas respirer... Ils jouent toujours sur des terrains parfaits, ils ne savent pas ce que c’est l'Amérique du Sud, a-t-il expliqué... Qu'ils aillent en Bolivie, en Colombie, en Équateur... On verra si c'est facile pour eux ».