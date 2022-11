Coupe du monde 2022 : La Croatie renverse et élimine le Canada (4-1)

Les finalistes de la dernière Coupe du monde se sont imposés contre le Canada (4-1), ce dimanche, au Khalifa Stadium.

C’est une excellente opération pour la sélection croate. Les coéquipiers de Luka Modric peuvent encore espérer une qualification aux huitièmes de finale de la compétition.

Le Canada n’a pas gardé son avantage

La rencontre avait pourtant très mal débuté pour la Croatie. L’équipe de John Herdman a ouvert le score dès la deuxième minute de jeu.

Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern Munich, a inscrit le premier but de son équipe en Coupe du Monde. Le joueur de 22 ans a repris de la tête un très bon centre de Tajon Buchanan.

Les Croates sont dans l’obligation de se réveiller. Plusieurs occasions s’enchainent pour la nation d’Europe centrale. Marko Livaja a failli égaliser pour les siens à la 22e minute de jeu. Trop court dans la surface de réparation, le milieu offensif de Hajduk Split rate son coup.

Quatre minutes plus tard, l’équipe de Zlatko Dalić se montre de nouveau dangereuse. Et réussi même à faire rentrer le ballon au fond des filets. Andrej Kramacic s’est vu refuser le but à cause d’un hors-jeu de Marko Livaja qui lui avait servi le ballon dans l’axe.

A la 35e minute de jeu, c’est le portier canadien Milan Borjan qui s’illustre. Il a repoussé des pieds une très belle frappe de Marko Livaja. Une minute plus tard, le gardien de but du Canada s’incline face à Andrej Kramarić.

Le buteur du TSG Hoffenheim égalise pour les siens. Dans la surface de réparation, il décroche une belle frappe dans le petit filet opposé. En grande réussite en cette fin de première période, la Croatie en ajoute un deuxième.

Marko Livaja est servi à l’entrée de la surface de réparation. Il décroche une frappe du pied droit qui ne laisse aucune chance à Milan Borjan.

De retour des vestiaires, le staff technique canadien opère deux changements. Pas suffisant pour remettre l’équipe dans le bon sens. La première occasion de cette seconde partie est signée Andrej Kramaric. Très bien servi par Luka Modric, le buteur de 31 ans n’arrive pas à tromper le portier canadien à la 54e minute de jeu.

Une lueur d’espoir est permise pour les Canucks qui essayent de revenir au score. Quelques occasions s’enchainent sans succès.

Andrej Kramarić, encore lui, crucifie les Canadiens à la 70e minute de jeu. A la réception d’un centre d’Ivan Perisic, il repique dans l’axe et trompe encore une fois le gardien adverse d’une frappe du pied gauche.

Brillant lors de cette seconde journée de la phase de groupes, Andrej Kramarić a failli en rajouter un troisième une minute plus tard. Il ne redresse pas assez son ballon sur une grosse frappe.

Les Croates sont en feu en cette seconde période. A la 78e minute, Milan Borjan soit sortir le grand jeu pour éviter à son équipe de couler. Double parade du portier de 35 ans devant Ivan Perisic puis Marcelo Brozovic.

Le portier nord-américain n’arrivera, toutefois, pas à repousser la frappe de Lovro Majer à la 90+4e. Le Rennais scelle définitivement l’élimination de l’équipe canadienne.