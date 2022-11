Coupe du Monde 2022 : L'incroyable révélation sur la blessure de Sadio Mané

Sadio Mané, le buteur des Lions de la Teranga, est officiellement forfait pour la Coupe du Monde 2022. Il avait espéré jusqu’à la fin.

L’avant-centre du Bayern Munich s’est blessé lors du dernier match de la formation allemande en Bundesliga. Il va rater ce qui devait être l’un des plus grands rendez-vous de sa carrière.

Mané savait depuis le départ

Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, a inclus Sadio Mané dans sa liste finale pour la Coupe du Monde 2022. Les Lyons y ont cru jusqu’au bout. Une deuxième IRM passée, il y a quelques jours, a finalement mis fin aux espoirs de tout un peuple.

« L'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du monde », a annoncé ce jeudi le médecin des Champions d’Afrique.

De son coté, Sadio Mané semblait savoir dès le début que ce serait très compliqué. Dans un entretien accordé à Football365, Omar Daf, la légende du football sénégalais et entraineur de Dijon, a donné des informations supplémentaires sur ce dossier.

« Je pense que depuis le début – enfin après quelques jours – des examens complémentaires ont été réalisés, a confié le technicien sénégalais. Et pour l’avoir eu au téléphone, lui-même savait que ce serait très difficile pour lui de participer à cette compétition. Je pense que les joueurs qui sont proches de lui le savaient aussi. Il a essayé. Il y a un peuple qui attendait. Il a essayé de faire cet effort pour rassurer les gens. Mais la raison l’emporte et pour lui ce n’était pas possible de participer à cette compétition ».

« On a longuement échangé, a-t-il enchainé. Il a pris ça avec beaucoup de hauteur. Il est champion d’Afrique, 2e du Ballon d’Or, il tire le penalty qui qualifie le Sénégal pour la Coupe du monde… Il m’a dit : « si je n’y suis pas, c’est que je ne dois pas y être‘. Il a ce recul-là. C’est dur. Ça montre aussi la force qu’il a. »