Coupe du Monde 2022 : L'Angleterre pourrait perdre l'un de ses soldats

James Maddison, le cadre des Foxes de Leicester City, est sorti sur blessure, ce samedi après-midi, lors du déplacement de son équipe à Londres pour y affronter West Ham.

Le joueur de 25 ans a cédé sa place à la 25e minute de jeu après avoir été touché à la jambe. Le match avait pourtant très bien commencé pour le milieu de terrain offensif. Il a donné l’avantage à Leicester City dès la huitième minute avant d’être remplacé par Dennis Praet.

A 7️⃣th of the season for Maddison, typically well taken by our No.10 👏



Live here 👉 https://t.co/ZA6fTOzkm0 pic.twitter.com/RNXbhJv4Qu