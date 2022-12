Coupe du Monde 2022 : Kylian Mbappé, le caprice qui ne passe pas

Kylian Mbappé, le buteur de l'équipe de France, a choisi de ne pas apparaitre en conférence de presse depuis le début de la Coupe du Monde.

Depuis le début du rassemblement des Bleus à Clairefontaine pour la préparation de la phase finale du Mondial, la star du Paris Saint-Germain ne s’est jamais présentée devant les médias.

Mbappé veut contrôler son image

Selon les informations du quotidien l’Équipe, il s’agirait d’un choix du principal concerné. Kylian Mbappé veut éviter les polémiques en restant loin de la presse.

L’attaquant parisien n’a pas envie de répondre à des questions liées à son avenir au sein du club francilien. Ne désirant pas froisser ses employeurs, le natif de Bondy se concentre uniquement sur le football.

Kylian Mbappé n’a pas non plus envie de commenter sa relation avec les deux autres stars du Paris Saint-Germain ; Lionel Messi et Neymar Jr.

Le buteur de 23 ans a décidé de « faire parler ses pieds » pendant ce Mondial. Il n’aurait aucunement l’intention de revoir sa position d’ici la fin de la compétition.

Ce ne serait pas la seule exigence de l’attaquant vedette de l’équipe de France. Kylian Mbappé a refusé à deux reprises de se présenter devant les photographes avec le trophée d'homme du match qu’il a obtenu à deux reprises durant la phase de poules.

Le Tricolore n’a pas envie de faire la promotion de la marque de bières Budweiser. C’est cette dernière qui sponsorise ce trophée individuel. Et Kylian Mbappé n’a pas envie d’associer son image à une marque d’alcool.

Deux fois élu homme du match, Kylian Mbappé ne s’est pas arrêté en conférence de presse d’après match alors qu’il en a l’obligation.



En fait, ce trophée est parrainé par la marque de bière Budweiser. Kylian Mbappé ne veut pas faire la pub d’une marque d’alcool. 🍺❌



(L’ÉQUIPE) pic.twitter.com/r9IQgBpHsq — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 3, 2022

Ce dernier caprice du Parisien n’est clairement pas passé inaperçu. Les organisateurs ont d’abord averti la Fédération française de football avant d’infliger une amende de 10 200 euros à l’instance fédérale.