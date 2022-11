Coupe du monde 2022 - Karim Benzema de retour avec l'équipe de France, l'incroyable scénario

Blessé juste avant la Coupe du monde 2022, Karim Benzema est proche d'un retour à la compétition et pourrait revenir au Qatar.

Karim Benzema peut-il être champion du monde 2022 ? Oui c'est encore possible. Contraint de déclarer forfait à la veille du premier match de l'équipe de France lors de la Coupe du monde au Qatar, l'attaquant du Real Madrid a immédiatement quitté le rassemblement des Bleus. Victime d'une déchirure musculaire au quadriceps gauche lors d'un entraînement avec les Bleus, Karim Benzema a voulu offrir à son sélectionneur la possibilité de le remplacer au plus vite.

Benzema peut-il revenir pour cette Coupe du monde ?

Ce que Didier Deschamps n'a pas fait. Le sélectionneur des Bleus a préféré conserver un groupe de 25 joueurs et cela pourrait avoir toute son importance pour la suite de la compétition. Selon les informations du journaliste espagnol Carlos Rodriguez, Karim Benzema est pratiquement remis à 100% de sa blessure. Le journaliste qui travaille pour le média Onda Madrid affirme que Benzema devrait pouvoir s'entraîner avec ses coéquipiers du Real Madrid, au centre d'entraînement de Valdebebas, à partir du jeudi 1er décembre.

Mais un autre scénario est envisageable pour Karim Benzema. En effet, si son retour de blessure est confirmé, l'attaquant du Real Madrid pourrait tout à fait faire son retour avec l'équipe de France et retourner au Qatar. L'international français, qui n'a pas été remplacé, est toujours inscrit sur la liste officielle de la FIFA pour la Coupe du monde 2022.

Deschamps le réintègrera-t-il ?

Autrement dit, sur le papier, Karim Benzema est encore dans la liste actuelle des Bleus et s'il est remis de sa blessure et que Didier Deschamps l'autorise, il peut légalement réintégrer le groupe France pour la suite de la compétition. Puisque Karim Benzema devrait reprendre le 1er décembre, il pourrait par conséquent revenir dans le groupe pour les huitièmes de finales, sans avoir une réelle chance de jouer ce match qui aura lieu le 4 décembre.

En revanche, il est tout à fait possible de voir Karim Benzema porter le maillot de l'équipe de France lors des quarts de finale qui sont programmés le 9 et le 10 décembre prochain, si les Bleus venaient à s'imposer lors de leur huitième de finale face au deuxième du groupe C, à savoir l'Argentine, la Pologne, l'Arabie Saoudite ou le Mexique.

Désormais, le sort de Karim Benzema réside presque entièrement dans les mains de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus aura le dernier mot au moment de prendre la décision de réintégrer l'attaquant du Real Madrid pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, ou non, si l'état de santé de Karim Benzema continue de s'améliorer aussi vite. Reste à savoir s'il privilégiera le fait que son groupe actuel vive bien et se privera d'une arme offensive de choix ou s'il privilégiera l'aspect sportif tout en ayant confiance sur l'impact du retour de Karim Benzema.

