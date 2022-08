Coupe du monde 2022 : une édition marquée par de nombreuses innovations technologiques

A 110 jours de la Coupe du monde, la FIFA a dévoilé les innovations technologiques qui marqueront cette édition.

LA PREMIÈRE COUPE DU MONDE AVEC UN BALLON CONNECTÉ : AL RIHLA

A la pointe de de la technologie, la Coupe du Monde de la FIFA 2022 instaure de nouveaux standards qui la distingue des autres compétitions sportives mondiales en proposant une série d'innovations au service d'une expérience de jeu augmentée.

Première nouveauté, le ballon connecté « Al Rihla », produit par Adidas. Au cœur du ballon officiel de la coupe du monde se trouve un capteur d'unité de mesure inertielle (IMU) qui envoie 500 fois par seconde des données à la salle de visionnage pour détecter le plus exactement possible le moment où le joueur touche le ballon pour faire sa passe.

Douze caméras seront également positionnées sous le toit des stades de la coupe du monde pour suivre la position des joueurs et du ballon à chaque instant. Elles permettront de contrôler 50 fois par seconde jusqu'à 29 points de données sur les joueurs. L'objectif est de détecter très précisément la position de chaque joueur par rapport au ballon et voir précisément si une partie du corps (tête, tronc ou jambes) est en position de hors-jeu.

Les données transmises par le ballon et celles obtenues par les joueurs grâce aux caméras et des logiciels d'intelligence artificielle permettront aux arbitres vidéo de recevoir une alerte automatisée, fiable et rapide en cas de hors-jeu. Ils auront ensuite la charge de valider la décision et de la transmettre aux arbitres présents sur le terrain.

Tout comme pour les décisions de la VAR, le positionnement des joueurs sera transposé dans une animation 3D et diffusé sur les écrans géants du stade et à la télévision.

UNE COUPE DU MONDE INTÉGRANT UNE TECHNOLOGIE INCLUSIVE POUR TOUS LES FANS DE BALLON ROND

Avec plus de 1,8 million de tickets déjà vendus, la FIFA et le comité organisateur ont mis l'accent sur l'utilisation de technologies innovantes au service de l'inclusivité de tous les supporters. Pour améliorer l'accessibilité et notamment celle les personnes handicapées ou à mobilité réduite, des salles d'observation sensorielles dédiées ont été installées dans tous les stades, avec des projections interactives et un éclairage adapté. La plupart de ces technologies ont été testées lors de la Coupe arabe de la FIFA 2021 et ont reçu un accueil très favorable de la part des supporters handicapés ou à mobilité réduite.

Pour tous les supporters à travers le monde qui suivront la Coupe du Monde de la FIFA 2022 à distance, l'outil « Enhance Football Intelligence » déployé par la FIFA, leur fournira des analyses de match en temps réel, pour vivre le jeu au plus près de l'action. A travers la plateforme FIFA+ enfin, des contenus inédits seront également proposés gratuitement aux supporters du monde entier.

Enfin, la FIFA souhaite créer un environnement en ligne respectueux des joueurs et supporters. Ainsi, la FIFA s'est associée au syndicat des joueurs FIFPRO pour lancer des outils de modération qui protègent les équipes, les joueurs, les officiels et les supporters des abus sur les médias sociaux pendant ses tournois internationaux.