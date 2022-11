Coupe du Monde 2022 : Harry Kane et l'Angleterre désobéissent à la FIFA

En conférence de presse, le capitaine anglais Harry Kane a annoncé qu’il allait porter le brassard arc-en-ciel "OneLove" en Coupe du Monde.

De nombreuses sélections européennes ont demandé à la FIFA de porter un brassard distinctif afin de soutenir les minorités dont la communauté LGBTQ+.

Kane va recevoir un carton jaune

L’instance internationale a répondu par la négation. Les capitaines ne sont pas autorisés à s’afficher avec des équipements qui ne correspondent pas aux règlements de la FIFA. Cela ne va pas arrêter Harry Kane, le capitaine de la sélection anglaise.

« Nous avons clairement dit que nous souhaitons tous, en tant qu'équipe, et le staff également, que je porte ce brassard, a indiqué le buteur de Tottenham dans des propos relayés par l’Équipe. Je sais que la FA (Fédération Anglaise) et la FIFA échangent sur le sujet en ce moment et je suis certain qu'un accord sera trouvé d'ici le coup d'envoi (pour éviter qu'il soit averti pour cela) ».

Les Britanniques ne s’arrêteront pas là. Ils auraient l’intention de mettre un genou à terre afin de s’opposer aux discriminations comme c’est souvent le cas en Premier League. « On en a discuté et nous sentons que nous devons continuer à défendre ces valeurs, comme nous l'avons fait précédemment (notamment durant l'Euro 2021), a annoncé Gareth, le sélectionneur anglais. C'est un geste fort qui va faire le tour du monde, et qui est notamment destiné aux jeunes, pour leur dire que l'inclusivité est très importante. »

Le buteur des Three Lions pourrait recevoir un carton rouge dès le début de la rencontre Angleterre-Iran. Une sanction qui ne fait pas peur à plusieurs capitaines d’autres nations européennes.

L'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et le pays de Galles ont eu aussi décidé d’aller au bout dans ce dossier. De son côté, la France a décidé d’abandonner l’idée.

« J'aime autant qu'il ne le fasse pas », a récemment indiqué le patron de la FFF, Noël Le Graet, en parlant d’Hugo Lloris et de son brassard de capitaine.