Coupe du monde 2022 - France : La Pologne, un tirage facile ? L'analyse de Franck Haise

L'entraîneur du RC Lens a donné son point de vue sur le tirage au sort réservé aux Bleus pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Pas de remake du huitième de finale de 2018 face à l'Argentine pour l'équipe de France, au lieu de ça, un match bien plus abordable sur le papier face à la Pologne de Robert Lewandowski. Dimanche, les Bleus partiront largement favoris de leur huitième de finale et devront assumer ce statut. Dans les colonnes de L'Equipe, Franck Haise, a donné son avis sur cette équipe de Pologne qu'il considère largement abordable pour l'équipe de France.

"Un bon contre pressing va étouffer la Pologne"

"C'est avant tout une équipe qui défend, avec deux lignes de quatre très compactes. Au départ, il s'agit d'un 4-4-2 ou d'un 4-4-1-1, mais contre l'Argentine (0-2), elle était même parfois disposée en 6-2-2 ! Pour les Bleus, la configuration du match risque donc de ressembler à ce qu'ils ont connu contre l'Australie (4-1), surtout après l'ouverture du score adverse. Il faudra réussir à bien manoeuvrer, pour mettre beaucoup de variété avec des joueurs lancés dans les interlignes, sachant que la ligne des défenseurs et celle des milieux sont donc extrêmement proches. Griezmann et Rabiot auront bien sûr un rôle capital à joueur sur cet aspect", a expliqué l'entraîneur du RC Lens.

Franck Haise a fait le point sur les forces et les faiblesses de la Pologne : "Si la France parvient à amener beaucoup de joueurs très haut et à avoir des temps de possession longs dans le bloc adverse, ça facilitera les transitions défensives. Ainsi, un contre-pressing bien coordonné lui permettra d'étouffer la Pologne, d'éviter qu'elle parte en contre et puisse trouver Robert Lewandowski. Les Bleus pourront aussi bénéficier d'une "petite profondeur".

"Les Polonais ont déjà laissé des plumes physiquement dans la compétition"

"Bien sûr, il n'y aura pas 50 mètres dans le dos de leurs adversaires, mais les Bleus pourront quand même se créer des espaces en provoquant un maximum de situations de un contre un, grâce à une alternance de fixations et de renversements. Ainsi, il faudra être capable d'attaquer cette profondeur, même sur quelques mètres. Les coups de pieds arrêtés, ce sera l'une des armes principales des Polonais, qui miseront forcément là-dessus", a analysé le technicien français.

C'est vrai que sur leurs trois matches, surtout contre l'Argentine, les Polonais ont énormément couru sans le ballon. Ils ont donc laissé pas mal de plumes physiquement, mais aussi mentalement, même si la qualification arrachée leur a fait du bien à ce niveau. Cela peut jouer si les Bleus affichent une véritable maîtrise".

Franck Haise considère que la Pologne a déjà laissé beaucoup d'énergie dans la compétition à force de courir après le ballon : "

"En tout cas, ils arrivent dans les meilleures conditions et s'ils sont au niveau de leurs matches face à l'Australie et le Danemark, ils ont tous les ingrédients pour franchir l'obstacle. C'est la France qui devra imprimer le rythme du match en sachant bien gérer ses temps forts et ses temps faibles. Mais sur ce qu'on a vu au premier tour, la Pologne apparaît comme un adversaire bien plus abordable que l'Argentine", a conclu l'entraîneur du RC Lens.