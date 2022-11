Coupe du monde 2022 - France : La concurrence avec Pavard, le poste de latéral droit...Jules Koundé vide son sac

Le défenseur du FC Barcelone, utilisé en tant que latéral droit en équipe de France, s'est confié sur la suite de sa compétition.

Titularisé au poste de latéral droit contre le Danemark, Jules Koundé a une carte à jouer pour la suite de la Coupe du monde avec l'équipe de France. Si ce n'est pas son poste de prédilection, le défenseur du FC Barcelone apporte des garanties défensives et sait qu'il doit progresser offensivement. Présent en conférence de presse ce lundi, Jules Koundé a évoqué la concurrence avec Benjamin Pavard et son poste de latéral droit.

"Je n'ai jamais été réticent quand on m'a demandé de jouer à droite"

"C'est une concurrence toute à faite saine, on est amené à discuter, on essaye d'amener le maximum à l'équipe quand on est amené à jouer. C'est le coach qui prend les décisions, bien que ce ne soit pas notre poste de prédilection ou celui on est le plus à l'aise, c'est celui où on est amené à jouer et on le fait avec le maximum d'envie et pour apporter à l'équipe", a expliqué Jules Koundé.

"Est-ce que j'ai eu des réticences de jouer à ce poste là ? Non, parce que je mesure la chance de jouer pour l'équipe de France, donc même quand il a fallu jouer à droite je ne l'ai jamais fait à reculons. Bien que mes performances n'aient pas toujours été très bonnes à ce poste là, j'ai toujours essayé de le faire de mon mieux et avec le maximum d'envie. Je progresse petit à petit, surtout sur la partie offensive. Il n'y a pas de réticence du tout. Jouer à gauche ? C'est encore un autre poste, je ne l'ai jamais fait mais si le coach me met à gauche, je ferai mon maximum", a ajouté le défenseur du Barça.

"Je savais quel allait être mon rôle"

Jules Koundé a préféré se montrer positif sur son utilisation en équipe de France : "Je me sens bien. Comme l'a dit le coach, c'est quelque chose qu'on a évoqué avant la compétition, je savais quel allait être mon rôle. C'est quelque chose que j'ai accepté, j'en suis plutôt content. A titre personnel, il y a des choses à améliorer, mais je prends confiance à ce poste. Les axes de progression ? C'est essentiellement sur l'apport offensif. J'ai perdu quelques ballons faciles. C'est aussi communiquer avec mes partenaires."

"Bien sûr que jouer avec Ousmane Dembélé ça m'aide, on a joué quelques matches ensemble sur ce côté droit. Je le vois tous les jours à l'entraînement, je sais ses forces, ses faiblesses. Défensivement il a été très impressionnant au dernier match même si on ne lui demande pas les mêmes choses ici qu'au FC Barcelone. Il était très content d'avoir son soutien défensif, il a été précieux et c'est toujours un plaisir de jouer avec lui", a ajouté l'ancien joueur de Bordeaux.

Enfin, il a évoqué le prochain match contre la Tunisie : "On sait que ce ne sera pas un match facile face à la Tunisie, on les a vu poser des problèmes au Danemark. On est conscient de leurs qualités, on va prendre ce match très au sérieux. On va devoir matcher leur envie, leur impact avant de pouvoir imposer notre qualité technique. On connaît des joueurs, ceux qui évoluent dans le championnat français notamment, après je ne pense pas qu'il faille se centrer sur un joueur ou deux, c'est plutôt un collectif".