Coupe du monde 2022 - France : Johan Micoud dévoile les clés de la victoire de l'Argentine

L'ancien international français a révélé les facteurs ayant conduit à la défaite de la France en finale de la Coupe du monde.

L'équipe de France peut avoir des regrets. Les Bleus ont touché du doigt la troisième étoile, mais ils ont finalement perdu face à l'Argentine ce dimanche. Longtemps menée au score, la France est revenue au tableau d'affichage et était toute proche de l'emporter. La première heure de jeu des Bleus leur aura finalement coûté cher. Dans les colonnes de L'Equipe, Johan Micoud est revenu sur la victoire de l'Argentine, tentant d'expliquer les failles des Bleus.

"Martinez n'est pas passif"

"La France n'a jamais abdiqué, mais l'Argentine est allée chercher sa victoire et, pour moi, elle était au-dessus collectivement. Tactiquement, on n'était pas bien. Le 4-4-2 (souvent un 4-3-3) d'en face nous a fait très mal. On est revenus parce que les Argentins ont un peu arrêté de jouer à 2-0 et que les changements ont fait du bien, ils ont donné de la vie et de la folie. Finalement, il a été logique de revenir sur la fin, mais il y a eu 70 minutes pendant lesquelles les Français ont été inhibés et pris par l'adversaire. Tu peux être crispé pendant le premier quart d'heure, oui, mais pendant 80 minutes, cela m'intrigue, c'est un immense point d'interrogation", a expliqué Johan Micoud.

"Deschamps a aligné le onze qui lui a permis d'arriver là et c'est logique. Non, il ne s'est pas trompé : c'est ça un coach, tu mets une équipe, et si tu vois que ça ne va pas, tu changes. Changer à la 40e quand ça ne va pas, ce n'est pas trop tôt, il n'y a pas de temps à perdre, même si ça touche des joueurs majeurs, comme (Olivier) Giroud. Il fallait de la folie et de la vitesse, et il n'a pas attendu. On disait qu'il n'y avait pas de banc, mais les changements ont fait du bien. Ils ont amené fraîcheur et enthousiasme. Kolo Muani a fait une superbe entrée, il a provoqué le penalty et eu cette balle de 4-3. D'ailleurs, il ne faut pas qu'il s'en veuille, il a fait le geste juste, il l'a bien placée, mais le gardien a fait un arrêt exceptionnel", a ajouté l'ancien international français.

Qui a le plus d'impact entre Messi et Mbappé ? Micoud tranche

L'ancien meneur de jeu du Werder Brême a souligné l'influence de Martinez sur la séance de tirs au but : "Quand tu es un joueur français et que tu arrives face à (Emiliano) Martinez, avec le tournoi qu'il a fait, tu sais qu'il est bien, ça te trotte dans la tête et tu risques de forcer. On a vu qu'il avait touché un penalty (le premier du temps réglementaire) et le tir au but de Mbappé, pourtant frappés fort et bien. (Aurélien) Tchouaméni a forcé en cherchant le côté, pour l'éviter. Martinez a un impact, il n'est pas passif. (Hugo) Lloris a fait un match et un tournoi énormes, mais il subit plus ces séances, ce n'est pas un gardien de tirs au but quand Martinez booste toute son équipe. Dans cet exercice, il y a une vraie différence".

Johan Micoud a rendu hommage à Angel Di Maria, un des hommes forts de l'Albiceleste durant cette finale : "Di Maria ? Alors lui, chapeau bas, faire une finale comme ça en sortant du banc et de problèmes musculaires, c'est incroyable. On ne l'avait pas vu venir, c'est encore un joli coup de (Lionel) Scaloni, qui a été bon durant le tournoi. Il a fait des changements tactiques, des positionnements de joueurs, des vrais choix aussi, avec Alvarez et Fernandez. Mettre un dribbleur comme Di Maria face à (Jules) Koundé, en sachant que ce n'est pas un arrière droit, c'est réussi. Pour un entraîneur argentin, je le trouve super calme, il amène de l'énergie et a une vraie influence sur le jeu".

Enfin, le consultant L'Equipe a comparé l'influence de Lionel Messi et Kylian Mbappé sur cette Coupe du monde et pour lui, le verdict est sans appel : "Messi a eu plus d'impact. En fait, Mbappé a marqué cette Coupe du monde par ses buts. Il n'a pas fait un grand Mondial, mais il a mis des buts hyper importants et spectaculaires, ceux contre la Pologne (3-1, en huitièmes de finale), le deuxième de la finale. Et puis ses penalties, il faut les mettre, alors que tu es mené à chaque fois. Mbappé est surprenant, on ne le voit pas trop pendant 70 minutes et il te met trois buts en finale. Alors chapeau, même si j'attends plus de lui, car il peut porter plus l'équipe. Mbappé a de l'impact car il est décisif dans les pics de son équipe, mais Messi, dans le contenu de son match, est plus important pour son équipe".