Coupe du monde 2022 - France : Jérôme Rothen dézingue Olivier Giroud

Olivier Giroud a égalé le record de buts avec la France de Thierry Henry avec 51 buts, mais il n'a pas égalé l'attaquant d'Arsenal dans les coeurs.

Auteur d'un doublé face à l'Australie, Olivier Giroud est revenu à hauteur de Thierry Henry avec 51 buts et devient co-recordman de buts en équipe de France. Pour autant, pour beaucoup, Olivier Giroud n'a pas laissé une trace aussi importante que son prédécesseur. Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen a ouvertement admis qu'il ne considère pas Olivier Giroud comme l'égal de Thierry Henry malgré les statistiques, taclant maladroitement l'attaquant de l'AC Milan au passage.

"Ils n'ont pas laissé la même trace, ce n'est pas faire injure à Giroud"

"Comparer Henry et Giroud, pas qu'en chiffres ? Si on parle des chiffres, bien sûr que c’est l'égal. Aujourd'hui, il l'a égalé. Et s'il le bat, il ne sera plus égal à Thierry Henry, il l'aura dépassé. Mais ils n’ont pas laissé la même trace, ce n'est pas le même type de joueur de toute façon. Ce n’est pas faire injure à Olivier Giroud", a avancé Jérôme Rothen.

Ses 51 buts, il ne les a pas volés, et j’espère qu’il en marquera d’autres et qu'il permettra à l'équipe de France de passer les prochaines étapes. Mais après, on ne peut pas comparer les deux joueurs. Il y a un monde d’écart entre les deux joueurs: techniquement, au niveau de leur carrière, l’importance qu’ils avaient dans leur club, la façon de jouer… en équipe de France aussi..", a ajouté le finaliste de la Ligue des champions 2004.

"Il n'y a pas photo"

Jérôme Rothen met en valeur le style de l'ancien attaquant d'Arsenal : "Thierry est champion du monde comme Olivier, bravo, et aussi champion d’Europe, ce qui n'est pas le cas d'Olivier parce que malheureusement ils ont perdu en finale. D'accord il n'était pas titulaire mais c'est parce qu'il était jeune. J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec lui, Thierry était un joueur fabuleux, il fait partie des très très grands joueurs français".

"Je ne dis pas qu’Olivier Giroud ne l’est pas, car les chiffres sont ahurissants, mais c’est difficile de comparer. Par rapport à la façon de jouer aussi. Je regarde le football pour voir des joueurs comme Thierry Henry, moins comme Olivier Giroud… même s’il en faut des joueurs comme Olivier Giroud ! Si on parle de palmarès, d'être utile à l'équipe, même là il n'y a pas photo", a ajouté l'ancien du PSG.

"Excuse moi Giroud a beaucoup plus besoin des autres que Thierry Henry, lui c'est un joueur comme Mbappé, Zidane, Platini, il faisait la différence. Si on ne regarde que les statistiques de buts, Giroud a déjà dépassé Michel Platini, mais tu plaisantes quand même, on ne va pas les comparer", a conclu l'ancien international français.