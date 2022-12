Coupe du monde 2022 - France : Daniel Riolo dévoile son pronostic pour le huitième contre la Pologne et c'est sans demi mesure

La France partira largement favorite face à la Pologne dimanche pour son huitième de finale de Coupe du monde.

Battu face à la Tunisie lors de son troisième match de poule, malgré la polémique entourant le but injustement refusé à Antoine Griezmann, l'équipe de France a tout de même terminé première de son groupe. Les Bleus ont pu sereinement regarder les deux matches du groupe C ayant lieu ce mercredi soir à 20 heures afin de connaître leur futur adversaire.

"C'est du 100%"

Les hommes de Didier Deschamps sont désormais fixer : il s'agit de la Pologne de Robert Lewandowski. Malgré sa défaite face à l'Argentine de Lionel Messi, la Pologne s'est qualifiée aux nombres de cartons jaunes face au Mexique et termine donc deuxième de son groupe. Les Bleus affronteront la Pologne dimanche après-midi pour une place en quarts de finale.

Incontestablement, la France, championne du monde en titre, part largement favorite face à la Pologne, qui n'a pas transcendé les foules jusqu'à présent et surtout qui a bien moins d'expérience dans les grandes compétitions. Pour Daniel Riolo, il n'y a pas photo. Le consultant RMC Sport a admis qu'il ne voit aucun scénario dans lequel la France serait éliminée par la Pologne.

"Même à dix contre onze tout le match, je n'imagine pas une défaite"

"Ce sera du 100%. C'est du 100%. Est-ce que je n'envisage pas une seule seconde que la Pologne passe face à la France ? Souvent dans ces cas-là, j'aime bien dire on sait jamais s'il y a le scénario catastrophe. Ce fameux scénario catastrophe c'est si tu prends un carton rouge dans les dix premières minutes, tu joues tout le match à 10 contre onze et même dans ce cas je n'imagine pas une défaite", a lancé le consultant RMC.

"Je n'imagine pas une défaite contre cette équipe qui ne fait rien de rien. Une équipe qui ne produit rien. Ils n'ont pas non plus une défense de malade après un très bon gardien. Forcément à un moment ou à un autre, Mbappé and co vont réussir à faire mal. Offensivement, Lewandowski ne voit pas un ballon. Pour moi c'est du 100%. C'est du beurre. C'est même du beurre qui est resté un peu trop longtemps au soleil", a conclu Daniel Riolo.

Rien n'est jamais sûr à 100% dans le football, mais Daniel Riolo a raison sur un point : la France est très largement favorite et sur ce qui a été montré jusqu'à présent la confiance est de mise. Attention toutefois à l'excès de confiance qui a déjà coûté cher aux Bleus lors de l'Euro 2020 avec une élimination plus que surprise face à la Suisse en huitièmes de finales déjà.