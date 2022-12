Coupe du monde 2022 - France : A quelle heure se rassembleront les Bleus à la Concorde ?

Au lendemain de sa défaite en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine, l'équipe de France retrouvera ses supporters ce lundi.

Les retrouvailles entre l'équipe de France et ses supporters n'auront pas la même saveur qu'en 2018, mais les Bleus méritent tout de même de recevoir les félicitations de leurs supporters après leur magnifique parcours au Qatar. Les hommes de Didier Deschamps se sont malheureusement inclinés en finale de la Coupe du monde 2022 ce dimanche soir face à l'Argentine, lors d'une cruelle séance de tirs au but.

Si les Bleus l'avaient emporté, la fête aurait été immense et ils auraient très probablement défilés sur les Champs-Elysées, comme en 2018, pour communier leur succès avec le public de l'équipe de France. Toutefois, malgré la défaite en finale, les Bleus auront l'occasion de faire face à leurs supporters ce lundi soir après être rentré du Qatar.

Quand l'équipe de France revient-elle du Qatar ?

Les Bleus ne vont pas s'éterniser au Qatar. L'équipe de France rentre aujourd’hui en France par le vol qui décollera de Doha vers 14h30, heure locale (12h30, heure française), et arriveront aux alentours de 19h30, heure française, à Roissy, d'après les informations dévoilé par l'équipe de communication de l'équipe de France.

Un rassemblement avec les Bleus est-il prévu ?

Après le résultat de la finale de la Coupe du monde, le flou a longtemps entouré un éventuel rassemblement organisé pour que les Bleus puissent rencontrer leurs supporters. Noël Le Graët, président de la FFF, a assuré qu'il n'y en aurait pas. Mais finalement, il va bel et bien y avoir un rassemblement à la Concorde ce lundi à la demande des joueurs de l'équipe de France.

A quelle heure se rassembleront les joueurs de l'équipe de France ?

La délégation française est censée, si tout va bien, arriver à 19h30, heure française, à Roissy. Par conséquent, le temps d'arriver et de se rendre à la Concorde où est prévu le rassemblement entre les joueurs et les supporters, il est programmé aux alentours de 20h30.

Bien évidemment, un retard n'est pas à exclure en fonction du vol des Bleus, mais aussi de la circulation en région parisienne ce lundi soir. Pour les supporters les plus courageux et assidus, il sera donc possible de remercier Kylian Mbappé, Didier Deschamps et tous les Bleus pour leur magnifique parcours lors de cette Coupe du monde 2022 ce lundi soir.