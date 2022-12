Coupe du Monde 2022 : Emmanuel Macron au chevet de Kylian Mbappé et des Bleus

Le président de la République, Emmanuel Macron, est venu consoler la star française Kylian Mbappé après la défaite en finale de Coupe du Monde.

Les Bleus sont passés proche de décrocher une troisième étoile, ce dimanche soir au stade Lusail de Doha. Ils se sont inclinés aux tirs au but après un match absolument fou.

Macron console Mbappé

Les coéquipiers de Lionel Messi ont d’abord mené au score par deux buts d’écart avant que Kylian Mbappé ne vienne remettre les pendules à zéro en seulement deux minutes.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a ensuite remis une nouvelle fois l’équipe de France sur le droit chemin dans les prolongations suite à un troisième but des Argentins.

Cela n’a malheureusement pas suffi pour les Tricolores. Obligés d’aller en tirs au but, les Français se sont finalement inclinés devant un Emiliano Martínez des grands soirs.

Présent au stade pour soutenir son équipe, Emmanuel Macron a vibré tout au long du match dans les gradins du stade Lusail. A la fin de la rencontre, le chef de l’État a rejoint la pelouse pour consoler Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

Des images qui ont rapidement fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. L’image du président français en train de consoler le buteur du PSG aux côtés d’Emiliano Martínez, le héros de la soirée.

Au micro de beIN SPORTS, Emmanuel Macron a dévoilé quel message a-t-il choisi pour réconforter Kylian Mbappé. « Je lui ai dit qu’il n’avait que 24 ans. Il a été meilleur buteur de cette coupe et il a été extraordinaire, a confié le Président de la République. On a montré du cœur et de l’unité, c’est ça l’image de la France. Deschamps a encore montré que c’était un immense sélectionneur ».

« Je suis fier de cette équipe, a enchainé le Emmanuel Macron. Elle vit ce que nous sommes, capacité à remonter des scénarios fous et créer l'impensable ».