Coupe du monde 2022 : Elogieux avec la France, Sabri Lamouchi prévient les Bleus pour la finale

L'ancien entraîneur du Stade Rennais a loué le travail de Didier Deschamps et se méfie de l'Argentine.

La France est encore en passe d'écrire l'histoire du football mondial. Les Bleus vont disputer leur deuxième finale de Coupe du monde consécutive après avoir éliminé le Maroc en demi-finale ce mercredi soir. Dans les colonnes de L'Equipe, Sabri Lamouchi a jugé le match de l'équipe de France face au Maroc et est globalement satisfait de la prestation des hommes de Didier Deschamps.

"Deschamps a su inverser la tendance"

"J'ai aimé leur match et bien sûr leur entame. Tout n'a pas été parfait, on a souffert pendant trente minutes en seconde période en reculant trop et en les laissant trop jouer. Les Marocains ont manqué de fraîcheur et de justesse mais ils auraient très bien pu revenir à 1-1. Dans la souffrance et le combat, on a été bons, et Didier Deschamps a su inverser la tendance grâce à son coaching. On doutait de la profondeur de banc mais j'ai aimé l'explosivité de Fofana, qui a gagné des ballons importants et a bien bossé dans la récupération. Et Konaté a fait un super match", a analysé l'ancien entraîneur du Stade Rennais.

"J'ignore si Kylian Mbappé gère ou s'il est moins bien mais c'est vrai qu'il est moins présent et moins constant. C'est un Mbappé différent du premier tour et du huitième de finale. Plus tourné vers les autres, il donne l'impression de jouer plus pour l'équipe, tout en gardant ses fulgurances. Mais, étonnamment, quand Thuram est rentré, il a semblé faire plus mal aux Marocains que Kylian", a ajouté Sabri Lamouchi.

L'ancien technicien de Nottingham Forest a évoqué ce qui attend les Bleus en finale dimanche : "Je vois un match fermé. Les Bleus auront plus de mal dans l'impact que face au Maroc, où je les ai trouvés au-dessus de leur adversaire physiquement. Il y a plus de qualités techniques et physiques chez les Argentins, et plus de joueurs matures. En revanche, les Argentins ne m'ont pas impressionné dans le jeu. Leur public, leur détermination, leur engagement sont remarquables mais leur fond de jeu n'est pas excitant, le nôtre est bien meilleur, on fait plus mal".

"J e pense que l'Argentine est la seule équipe capable de battre la France"

L'ancien milieu de terrain de l'OM a loué le travail de Didier Deschamps et pense que l'Argentine peut faire tomber la France : "La France doit-elle changer quelque chose pour la finale ? Je ne me pose même pas la question. Il a trouvé son onze de départ, il ne changera pas après être arrivé en finale. La recette est la bonne, il n'y a aucune raison d'en changer. Il sait comment l'Argentine va jouer. Après, il faudra un grand Mbappé et un grand Dembélé pour prendre les Argentins de vitesse car c'est là-dessus que ça va se gagner".

"Je suis impressionné par le travail de Deschamps qui a perdu Pogba, Kanté et Benzema avant le tournoi, puis Lucas Hernandez au premier match... Il a ensuite réussi à concerner et à mobiliser tout le monde, et à régénérer l'effectif. Je me faisais la réflexion en fin de match ; les Bleus ont fini avec seulement quatre champions du monde sur le terrain : Lloris, Varane, Mbappé et Griezmann. C'est très peu. Mais attention : autant je pensais que la France était la seule équipe capable de battre le Maroc ; autant je pense que l'Argentine est la seule équipe capable de battre la France. Ce sera une finale folle", a conclu Sabri Lamouchi.