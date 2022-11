Coupe du Monde 2022 : Du renfort pour l’Espagne après le forfait de José Gaya

La Fédération espagnole de football (SEF) attend l’accord de la FIFA pour remplacer José Gayà au poste d’arrière gauche.

Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, va faire baisser un peu plus la moyenne d’âge de son effectif durant les prochaines heures. Selon Marca et AS, le coach de 52 ans a choisi une jeune pépite pour renforcer son couloir gauche.

Une première pour Alejandro Balde

Le staff technique de la Roja a contacté la jeune pépite du FC Barcelone, Alejandro Balde, pour être la doublure de Jordi Alba durant la Coupe du Monde 2022.

Dans le groupe de l’Espagne pour la phase finale de la compétition, José Gayà s’est malheureusement blessé durant le dernier entraînement avant le match amical contre la Jordanie.

« C'est une question sensible. L'information appartient au joueur et aux médecins. Cette décision sera prise demain (ce vendredi). », a récemment confié Luis Enrique.

Sur ses réseaux sociaux, la Fédération espagnole de football a annoncé le forfait de José Gayà, qui devrait être indisponible dix jours. Suffisant pour une mise à l’écart. Le tweet de la SEF a finalement été supprimé.

Les responsables espagnols attendent l’accord de la FIFA pour officialiser le remplacement du capitaine de Valence avec l’arrivée du jeune crack catalan, Alejandro Balde.

Âgé de 19 ans depuis le 18 octobre dernier, le latéral gauche du Barça pourrait donc honorer sa première convocation avec la Roja directement en phase finale de Coupe du Monde.

Depuis l’entame de l’exercice sportif en cours, le défenseur formé à la Masia a enchaîné les bonnes performances. Considéré comme la doublure de Jordi Alba en club, il devrait aussi l’être en sélection.