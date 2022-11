Coupe du Monde 2022 : Déçu du niveau de la Belgique, Kevin De Bruyne sort le lance flamme

Le maitre à jouer de la sélection belge, Kevin De Bruyne, n’a pas hésité à tacler ses camarades après leur entrée en lice peu convaincante.

Les hommes de Roberto Martinez se sont imposés, ce mercredi, contre le Canada (1-0). Une bonne opération comptable pour les Diables Rouges. La performance des Belges laisse quant à elle à désirer.

De Bruyne envoie un gros tacle aux Diables Rouges

Considérée comme l’une des favorites pour le sacre final, l’équipe belge n’a pas réellement convaincu. Un constat partagé par Kevin De Bruyne, le milieu de terrain de Manchester City.

En conférence de presse, l’ancien meneur de jeu de Chelsea s’est montré très cash comme à son habitude. « La vitesse de la défense n’est pas un problème pour moi, a-t-il confié, mais notre niveau est plus faible depuis un certain temps et je m’en inquiète parce que je sais que l’équipe a du potentiel ».

Kevin De Bruyne a ensuite comparé le niveau de la sélection belge à celui de son équipe de Manchester City. « Je sais que mes réactions ne sont pas toujours les bonnes. Nous ne pouvons pas jouer de la même manière que Manchester City, a-t-il expliqué. En tant qu’équipe nationale, vous devez vous adapter aux joueurs que vous avez. Est-ce que ça me frustre ? Oui, mais je devrais le montrer moins bien que je m’y efforce. »

Kevin De Bruyne ne s’est pas arrêté là. Le numéro 10 craint que la suite de la compétition soit beaucoup plus compliquée pour les Belges.

« Si le niveau reste ainsi, nous n’avons aucune chance de gagner, a-t-il ajouté. Il est nécessaire de s'améliorer individuellement et collectivement. J'espère que ce sera mieux dans les prochains jours. On peut montrer plus de courage avec le ballon, clairement s'améliorer. Moi aussi. Mais je suis positif. Tout le monde comprend qu'il doit faire mieux ».