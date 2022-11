Coupe du monde 2022 - Cameroun : Rigobert Song dézingue André Onana

En désaccord avec son sélectionneur, André Onana a été écarté de la sélection camerounaise. Rigobert Song a donné sa version des faits.

Auteur d'un match nul face à la Serbie ce lundi midi, le Cameroun a dû faire sans un absent de marque : son gardien, André Onana. Le gardien de l'Inter Milan n'était pas blessé ou suspendu, non il a tout simplement été écarté du groupe camerounais. La raison ? Un profond désaccord avec son sélectionneur, Rigobert Song, d'après plusieurs sources présentes sur place.

"Je donne plus d'importance à l'équipe qu'à un joueur"

Un désaccord qui concerne le jeu mis en place par le Cameroun et plus précisément ce que demande le sélectionneur des Lions Indomptables à ses gardiens. Ce dernier n'a pas apprécié la prestation d'Onana face à la Suisse notamment son positionnement, son jeu au pied et les risques pris dans une zone sensible. André Onana a donc été écarté du groupe, puis a quitté ce dernier par sa propre initiative. Autrement dit, il ne jouera plus de cette Coupe du monde au Qatar.

Un coup dur pour le Cameroun, mais Rigobert Song, qui n'a pas pu esquiver bien longtemps les questions à ce sujet après le match nul du Cameroun face à la Serbie en conférence de presse, a campé sur ses positions et n'a pas été tendre envers son désormais ancien gardien titulaire : "Je donne plus d'importance à l'équipe qu'à un joueur. Onana a demandé à s'en aller et nous l'avons accepté".

"Il faudra qu'il revienne dans les règles"

"Il y a 26 joueurs dans cette équipe qui travaillent ensemble pour cette compétition et nous voulons montrer cet esprit de discipline et de respect. Nous sommes ici pour le prouver. C'est un grand gardien, mais nous nous concentrons sur l'équipe (...) Il faut du respect et de la discipline pour être dans le groupe. Je favorise le groupe", a ajouté le sélectionneur du Cameroun.

Rigobert Song n'est pas rancunier et est prêt à redonner une chance à Onana s'il s'excuse : "Vous devez vous assurer que l'équipe prime sur l'individuel. Je lui ai demandé d'attendre et nous verrons s'il va rester avec nous. Il faudra qu'il revienne dans les règles. L'équipe est plus importante que les intérêts de l'individu (...) Bien sûr, le poste de gardien est important et c'est un joueur important, mais nous sommes dans un tournoi difficile et je sais ce que nous devons faire, c'est-à-dire faire en sorte que l'équipe soit la plus importante".

"Il faut s'adapter à la discipline de l'équipe. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous ne pouvez pas vous adapter à ce que nous demandons à cette équipe, je pense qu'il faut se retirer et prendre ses responsabilités. L'équipe est plus importante que les individualités. J'accepte la responsabilité de la décision", a conclu le sélectionneur du Cameroun. Pas sûr qu'André Onana revienne sur sa décision dans l'immédiat et il faudra voir de quoi sera fait l'avenir de Rigobert Song si jamais le Cameroun se fait éliminer dès la phase de poules de cette Coupe du monde au Qatar.