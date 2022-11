Coupe du monde 2022 : Avec Hakimi et Harit, la liste du Maroc dévoilée !

Le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a dévoilé la liste des 26 joueurs qui iront au Qatar pour disputer le Mondial, avec quelques surprises.

Eliminé dès la phase de poules en 2018, le Maroc aura fort à faire au Qatar pour sortir du groupe F composé de la Belgique, de la Croatie et du Canada. Pour réussir cette mission, les Lions de l'Atlas peuvent composer sur un effectif solide avec des joueurs évoluant parmi les plus grands clubs européens. Ce jeudi, Walid Regragui a dévoilé sa liste des 26 joueurs qui iront au Qatar dès le début de semaine prochaine pour se préparer avant le Mondial.

Ziyech est bien là

Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, Amine Harit ou encore Romain Saiss. A noter, la confirmation du retour d'Hakim Ziyech qui n'était plus en odeur de sainteté quand Vahid

Halilhodžić était le sélectionneur.

Walid Regragui a tout de m

Les Lions de l'Atlas vont bien évidemment s'appuyer sur des cadres tels queême réservé quelques surprises dans cette liste.

Abderrazak Hamedallah (Ittihad) qui n'avait plus été convoqué depuis 2019 a été appelé en attaque au détriment de Ryan Mmaee, le grand absent de cette liste au même titre que Munir El Haddadi. "Les joueurs vont nous rejoindre le 13. Ceux qui joueront à ce moment-là, ils nous rejoindront directement à Doha parce qu'il y aura beaucoup de voyages donc ils doivent bien récupérer", a indiqué le sélectionneur en conférence de presse.

"J'ai pris des décisions importantes"

"Je sais que j'ai pris des décisions importantes et il y aura des déçus et des heureux. Mais on a beaucoup travaillé avec le staff pour faire cette liste et c'est la meilleure possible pour défendre nos couleurs lors de la Coupe du monde", a conclu Walid Regragui. Le Maroc attendait de pied ferme sa liste pour la Coupe du monde c'est désormais chose faite, il n'y a plus qu'à faire bonne figure lors de cette Coupe du monde au Qatar.

La liste du Maroc :

Gardiens : Yassine Bounou (FC Séville) Mounir El Kajoui (Al Wehda) Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad de Casablanca)

Défenseurs: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) Yahia Attiat Allah (Wydad de Casablanca) Noussair Mazraoui (Bayern Munich), Ghanem Saiss (Besiktas) Nayef Aguerd (West Ham) Badr Benoun (Qatar FC) Achraf Dari (Stade Brestois) Jawad El Yamiq (Real Valladolid)

Milieux : Bilal El Khannouss (Genk) Abdelhamid Sabiri (Sampdoria) Yahya Jabrane (Wydad de Casablanca) Azzedine Ounahi (Angers SCO) Sofyan Amrabat (Fiorentina) Selim Amallah (Standard de Liège)

Attaquants : Hakim Ziyech (Chelsea) Amine Harit (Olympique de Marseille) Youssef En-Nesyri (FC Séville) Ilias Chair (Queens Park Rangers) Zakaria Aboukhlal (Toulouse) Abdessamad Ezzalzouli (Osasuna) Soufiane Boufal (Angers) Walid Cheddira (Bari) Abderrazak Hamdallah (Ittihad Jeddah)