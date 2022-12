Coupe du Monde 2022 : Arkadiusz Milik a trouvé une étonnante solution pour stopper Kylian Mbappé

En conférence de presse, l’avant-centre polonais Arkadiusz Milik a évoqué la façon dont allait défendre son équipe face à Kylian Mbappé.

Les hommes de Didier Deschamps reprendront la compétition, ce dimanche après-midi, contre la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Mbappé, l’énorme danger

Les Białe Orły savent très bien qu’il sera difficile d’arrêter les offensives françaises durant ce grand rendez-vous. Les Tricolores disposent de plusieurs atouts offensifs dont Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain.

Excellent sous les couleurs de l’équipe de France, le natif de Bondy devrait poser beaucoup de problèmes à la Pologne. Questionné à ce sujet et sur la façon dont ses camarades vont défendre sur le buteur parisien, Arkadiusz Milik a trouvé une drôle de solution.

« Comment défendre sur lui ? Il nous faudra être rapides et prendre un scooter, a confié le buteur de la Juventus Turin. C'est très difficile de défendre individuellement sur lui, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il nous faudra réagir en tant que groupe, trouver des solutions collectives ».

Czeslaw Michiniewicz, le sélectionneur polonais, qui est souvent critiqué pour son système de jeu défensif, a lui aussi évoqué la question devant les médias du monde entier.

« Les ailiers Mbappé et Dembele sont plus rapides que nous, a expliqué le technicien polonais. J’ai cherché ses faiblesses (à l'équipe de France) mais je n’en ai pas trouvé. Il y a quelques points, des erreurs qu’ils ont faites. Il faudra faire attention. Et maintenir la pression sur cette équipe ».

Les coéquipiers d’Arkadiusz Milik arriveront-ils à museler Kylian Mbappé ? Réponse ce dimanche à 16h00 au stade Al Thumama.