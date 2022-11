Coupe du monde 2022 - Argentine : le sélectionneur de la Pologne révèle son plan pour stopper Lionel Messi

L'entraîneur polonais Czeslaw Michniewicz a comparé Lionel Messi à la légende du ski Alberto Tomba avant le choc crucial contre l'Argentine.

Match couperet entre l'Argentine et la Pologne ce mercredi soir. Leader du groupe C, la Pologne de Robert Lewandowski affronte l'Argentine de Lionel Messi lors de la dernière journée de la phase de poules. Les Polonais ont leur destin en main, tout autre résultat qu'une défaite leur permettrait de voir le second tour, en revanche, s'ils sont battus, ils doivent compter sur un match nul dans l'autre match sans concéder une défaite trop importante.

"Messi est comme Alberto Tomba, il contourne tout le monde"

Autant dire que la Pologne doit résister à l'Argentine, dans le besoin de gagner pour se qualifier aussi, si elle ne veut pas sortir la calculatrice. Et pour gagner, la Pologne le sait très bien, il faudra museler autant que possible Lionel Messi. En conférence de presse, Czeslaw Michniewicz, sélectionneur de la Pologne, a fait l'éloge de Messi et a comparé l'attaquant au légendaire Alberto Tomba, ancien skieur alpin italien, qui peut se vanter d'avoir remporté trois médailles d'or olympiques.

Au travers de cette métaphore, le tacticien a révélé son plan pour tenter de stopper, ou du moins de limiter, l'influence du septuple Ballon d'Or lors de cette rencontre : "Messi sur le terrain est comme Alberto Tomba sur la pente, il est capable d'éviter tout le monde comme Tomba peut tout contourner. Donc nous devons mettre des joueurs autour de Messi parce que s'il peut les contourner (facilement), il va facilement marquer".

"Mettre du monde autour de Messi pour l'arrêter"

"Un seul joueur ne peut pas arrêter Lionel Messi, nous devons mettre des joueurs autour de lui. Le monde entier a réfléchi pendant des années à la façon d'arrêter Lionel Messi et il a fait des dizaines de buts et de passes décisives. Je ne pense pas que nous trouverons un jour la réponse définitive à cette question", a ajouté le sélectionneur de la Pologne.

Ce match est également présenté comme une bataille entre Robert Lewandowski et Messi, cependant, Michniewicz insiste sur le fait que le résultat du match ne sera pas décidé par un seul individu. "Ce n'est pas seulement un match entre Lewandowski et Messi, ce n'est pas du tennis, a-t-il dit. ''Robert a besoin de ses coéquipiers, tout comme Leo a besoin des siens. Nous comptons sur ces grands attaquants, mais ils ne peuvent pas gagner seuls."

Le capitaine argentin espère qu'il pourra mener son pays à la victoire contre la Pologne afin d'assurer sa qualification pour les huitièmes de finale. Les deux équipes seront qualifiées en cas de match nul si dans l'autre match du groupe, l'Arabie saoudite et le Mexique ne parviennent pas non plus à se départager.