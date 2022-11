Coupe du Monde 2022 : Après Karim Benzema, Didier Deschamps doit gérer le problème Camavinga

Eduardo Camavinga, le milieu de terrain de l’Équipe de France, ne s’est pas entrainé à deux jours du premier match des Bleus en Coupe du Monde.

Didier Deschamps et son staff ne savent plus où donner de la tête. Il ne se passe plus une journée sans une nouvelle inquiétude au sein de l’effectif tricolore.

Camavinga ménagé à l’entraînement

Karim Benzema a quitté tôt ce dimanche matin le groupe français après avoir été victime d’une déchirure musculaire à l’entraînement la veille.

L’inquiétude est désormais autour de la participation d’Eduardo Camavinga au premier match des Bleus, ce mardi, contre l’Australie. Le milieu de terrain du Real Madrid a dû faire l’impasse sur la séance d’entrainement de ce dimanche soir.

Selon les informations du quotidien l’Équipe, l’ancien crack du Stade Rennais a ressenti quelques douleurs à l'adducteur. Une mauvaise de plus pour les Bleus qui s’apprêtent à défendre leur titre de Champions du monde.