Coupe de France - Rennes-PSG, Julien Stephan : "Si on les regarde, on aura aucune chance"

L'entraîneur du Stade Rennais reconnaît que "le PSG est plus fort" et a donné quelques clés avant la finale de Coupe de France, samedi (21h).

Le groupe

On a la quasi totalité des joueurs à disposition. Il reste quelques blessés de longue date dont Jordy Siebatcheu.

Une saison ratée en cas de défaite ?

Je ne sais pas si pour le huitième budget de , perdre en finale demain signifierait une saison ratée. Je crois que le club a grandi. On va jouer l'ultra-favori qu'est le PSG, on est en position d'outsider. Ca semble déséquilibré, mais on va tout mettre en oeuvre pour faire le meilleur match possible.

Une saison à part quoi qu'il arrive ?

C'est indiscutable qu'en termes d'émotions, les joueurs ont partagé énormément avec les supporters. Notre parcours a de la valeur, on a sorti , deuxième, et , troisième. il a généré de l'émotion auprès de notre public. Il y a eu beaucoup de partage entre nos joueurs et notre public.

Ce que l'équipe a appris cette saison

Dans ce type de rencontres, il faut un supplément d'âme. Il faut être capable d'aller chercher des ressources supplémentaires, notamment en termes d'intensité. Il faut se préparer et jouer le match au bon moment, pas le jouer avant. Le match retour d' , on l'avait peut-être fait avant, pas correctement. Il faudra être là le jour J. J'ai senti un groupe déterminé et serein, qui a bien travaillé. Le groupe s'est bien préparé, il a conscience que ce sont des moments privilégiés.

Le PSG

C'est le top niveau européen. S'ils avaient à rejouer le match contre Manchester, ils le gagneraient neuf fois sur dix. C'est une très grosse équipe qu'on va affronter demain. Le PSG est plus fort que nous, si on les regarde on aura aucune chance. Il y aura de l'engagement, et je n'ai aucune crainte sur le fait que certains de mes joueurs soient trop respectueux. (...) Quand on croit être bien contre eux, c'est là où on est le plus en danger. Il faut accepter de souffrir, beaucoup, longtemps, et ensemble.

Le coup de gueule du Président Olivier Létang après

On a de moins bons résultats en Championnat en ce moment. On a été obligé de préserver certains joueurs pour des cartons, certains étaient plus fatigués aussi. Il faut analyser tout ça. Le match à Dijon était moins bon, on en est tous conscient, le Président s'est exprimé. Et je pense que ce qui s'est passé en Championnat aura peu d'importance demain.

Kylian Mbappé

C'est un phénomène, certainement un futur Ballon d'Or. On ne peut qu'avoir du respect. Ce qu'il fait à son âge est exceptionnel.

Hatem Ben Arfa

Il faut bien recentrer les débats, le match aura lieu entre deux clubs, pas entre un joueur et son ancien club.

Benjamin Quarez, au Stade de .