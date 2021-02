Coupe de France – 32es – L'OM domine Auxerre, Toulouse élimine Bordeaux, ça passe pour Monaco

Si l'OM n'a pas tremblé face à Auxerre (L2), Bordeaux a chuté à domicile face à Toulouse (L2) tandis que Monaco a éliminé Grenoble (L2).

Cinq matches des 32es de finale de la Coupe de France étaient programmés ce mercredi à 14h45 et cinq victoires à l'extérieur ! Un seul pensionnaire de Ligue 1 a été éliminé par un club de Ligue 2 : Bordeaux s'est incliné à domicile dans le derby de la Garonne face à Toulouse. Dans les autres rencontres L2-L1, l'OM s'est imposé à Auxerre et Monaco a fait de même face à Grenoble. Dans les matches entre clubs de Ligue 1, on enregistre deux victoires à l'extérieur : Lens face à Nantes et Montpellier à Strasbourg.

Nantes (L1) – Lens (L1) : 2-4

Ce match du FC Nantes restera dans l'histoire. Au coup d'envoi, Raymond Domenech était absent et était remplacé par Patrick Collot. Et pendant le match, on apprenait par une dépêche de l'AFP que Domenech était démis de ses fonctions !

Sur le terrain, Nantes, à la dérive en Ligue 1, ouvrait le score par Kader Bamba à la 23e minute. Les Canaris allaient-ils se relancer via la Coupe de France ? Que nenni ! Dès la 26e minute, Corentin Jean remettait les deux équipes à égalité. Doucouré ajoutait un deuxième but (34e) puis Corentin Jean s'offrait un doublé (38e). 3-1 à la mi-temps pour les Sang et Or et en deuxième période, ils enfonçaient le clou peu avant l'heure de jeu avec un quatrième but signé Kalimuendo (58e).

Kader Bamba, une des rares satisfactions côté nantais cette saison sonnait le révolte et s'offrait un doublé pour réduire l'écart (62e).

Bordeaux (L1) – Toulouse (L2) : 0-2

Très en forme en Ligue 2 (le club joue la montée), Toulouse s'est offert un succès de prestige dans ce derby de la Garonne. Les hommes de Patrice Garande ont dominé une équipe bordelaise remaniée et leur qualification est logique. Vakoun Bayo a ouvert le score (39e) avant que Janis Antiste, passeur décisif sur la premier but, ne creuse l'écart en deuxième période après un raid en solitaire (57e).



Auxerre (L2) – Marseille (L1) : 0-2

L'AJA et l'OM totalisent quatorze victoires en Coupe de France (quatre pour les Auxerrois, dix pour les Marseillais). Pourtant, les deux équipes se sont présentées sur le terrain de l'Abbé-Deschamps avec des équipes bis !

Et la logique a été respectée puisque l'OM (9e de L1) a battu Auxerre (5e de L2) deux buts à zéro avec des réalsisations de Dario Benedetto (54e) et Ahmadou Bamba Dieng (90+2e).

Après sept matches sans victoire, toutes compétitions confondues, l'OM renoue enfin avec le succès et tentera de confirmer ce regain de forme dès dimanche avec un déplacement à Bordeaux, qui n'a plus perdu à domicile face aux Phocéens depuis 1977…

Strasbourg (L1) – Montpellier (L1) : 0-2

Montpellier retrouve des couleurs ! Après une inquiétante série de neuf rencontres sans le moindre succès, Montpellier vient de battre en l'espace de trois jours Dijon (4-2 en L1) et donc Strasbourg, en Coupe de France.

Le premier but montpelliérain a été inscrit par Andy Delort dans le temps additionnel de la première période et le but du break a été marqué en fin de match par Skuletic (88e).

Grenoble (L2) – Monaco (L1) : 0-1

Invaincu à domicile en Ligue 2, Grenoble espérait créer l'exploit face à une équipe monégasque en grande forme ces dernières semaines. Mais la logique a été respectée au stade des Alpes avec un but de Stevan Jovetic lors du premier acte (36e).