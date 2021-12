Coupe arabe : Mahrez, Bennacer, les stars de l'Algérie saluent le sacre de leur équipe

Ce samedi, l'Algérie affrontait la Tunisie en finale de la Coupe arabe des nations. L'EN s'est imposée 2-0 après prolongation et obtient son premier sacre dans la compétition.

Ne faisant pas partie du calendrier officiel de la FIFA, c'est avec son équipe A' que l'Algérie a joué cette compétition, laissant ses stars à la disposition des clubs européens. Mais ces stars ont bien évidemment regardé le match et ont chaleureusement salué ce nouveau triomphe, deux ans après la CAN à l'image de Riyad Mahrez (Manchester City) et Ismaël Bennacer (AC Milan).