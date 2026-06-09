Coup dur sur le plan financier : l'Ajax perd un procès de plusieurs millions d'euros concernant Antony et Lisandro Martínez

L'Ajax doit verser plus de 2 millions d'euros à l'agence de recrutement Gerards International Consultancy, impliquée dans les transferts d'Antony et de Lisandro Martínez.

C’est ce qu’a tranché la cour d’appel d’Amsterdam. Le club le plus titré des Pays-Bas aurait intérêt à avoir réglé ces primes plus tôt, car le montant dû au recruteur Peter Gerards est désormais plus élevé.

C’est ce qui ressort de l’arrêt rendu mardi. Le club avait initialement rejeté la demande de plus de 2 millions d’euros formulée par Gerards, mais la cour d’appel a finalement donné raison au cabinet.

Transférés à Manchester United à l’été 2022, Antony et Martínez ont rapporté plus de 160 millions d’euros à l’Ajax.

Gerards avait rappelé à l’Ajax les termes du contrat de recrutement, prévoyant une rémunération chaque fois qu’un joueur présenté par son agence générait des revenus.

L’Ajax a tenté de se prévaloir d’une lettre de décharge définitive, signée en juin 2020, censée éteindre toute prétention future. Les juges ont toutefois estimé que cette décharge ne concernait que les sommes dues au moment de la signature.

Gerards a donc conservé son droit à rémunération pour tout transfert ultérieur. En outre, l’Ajax a été condamné à payer les intérêts et les frais de justice.