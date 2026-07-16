Coup dur pour la Coupe du monde : la star d’Arsenal devrait être absente pendant cinq mois

Arsenal craint une longue absence de son défenseur William Saliba, blessé au dos lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne.

Le défenseur avait dû céder sa place après seulement trente minutes de jeu lors de la défaite 2-0 contre l'Espagne, mardi dernier, victime d'un problème au dos qui alimente les inquiétudes à l'aube de la nouvelle saison.

Le défenseur pourrait être absent jusqu’en décembre.

Selon le journal français L’Équipe, Arsenal craint que son défenseur international ne soit écarté des terrains pendant une période comprise entre quatre et cinq mois, ce qui pourrait signifier son absence jusqu’au mois de décembre prochain.

Selon le quotidien, une intervention chirurgicale pourrait être envisagée pour résoudre définitivement le problème chronique dont il souffre depuis plusieurs mois.

Selon le journaliste français Julien Laurence, l’intéressé aurait même confié après la rencontre : « Mon dos est fichu », témoignant de la douleur ressentie sur la pelouse.

Une blessure sans contact

La blessure est survenue sans aucun contact : le défenseur d’Arsenal s’est effondré sur la pelouse et a immédiatement fait signe au staff technique pour demander à être remplacé, alors que la France était menée d’un but à zéro.

Il a quitté la pelouse avec lenteur, soutenu par deux membres du staff médical, et a été remplacé par Maxence Lacroix, défenseur de Crystal Palace, aux côtés de Dayot Upamecano.

Les Bleus ont ensuite encaissé un deuxième but par Pedro Porro, synonyme de qualification pour la finale de « La Roja » face à l’Argentine.

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Une blessure qui l’a handicapé toute la saison

Saliba, l’un des joueurs clés d’Arsenal lors de la saison 2025-2026, avait grandement participé au titre de champion d’Angleterre conquis par le club londonien pour la première fois depuis 22 ans.

Il a aussi été un élément clé du parcours tricolore en Coupe du monde, malgré un problème de dos récurrent qui a conduit le staff à le préserver lors de la dernière rencontre du groupe face à la Norvège, une fois la qualification en poche.

Le staff médical des Bleus a surveillé son dos tout au long de la compétition pour limiter les risques et optimiser sa récupération.

Saliba : « Je me suis surmené »

Le défenseur français avait reconnu pendant la Coupe du monde avoir disputé plusieurs mois avec des douleurs au dos.

« Je traîne quelques petits soucis depuis plusieurs mois, et j’ai serré les dents à cause des matchs de la Ligue des champions et du championnat d’Angleterre », a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « Le staff technique a très bien géré mon cas. La Coupe du monde n’a lieu qu’une fois tous les quatre ans, il faut donc se forcer. »

Il a conclu : « Je ne suis pas à 100 % de mes capacités, mais d’autres joueurs sont dans le même cas et cela ne saurait servir d’excuse. »