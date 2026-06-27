La sélection espagnole a subi un coup dur : son ailier Yeremi Pino s'est probablement fracturé la clavicule gauche dans les dernières minutes du match contre l'Uruguay, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Cette blessure pourrait l'éloigner du reste de la compétition.

L’entraîneur Luis de la Fuente a confié à DAZN après la rencontre que le jeune joueur avait fait preuve d’un grand courage malgré la douleur, affirmant : « Ce qu’il a accompli était héroïque ; il souffre peut-être d’une fracture de la clavicule. Il souffre beaucoup et passera des examens demain dimanche pour déterminer la gravité de la blessure. »

En conférence de presse, il a ajouté : « Il souffre d’une blessure qui pourrait l’écarter de la Coupe du monde… Nous verrons bien. »

La blessure est survenue dans les dernières minutes de la rencontre : l’attaquant est tombé au sol, se tenant l’épaule gauche et se tordant de douleur. Il est resté allongé plusieurs instants avant de se relever, refusant de sortir pour ne pas laisser ses coéquipiers à dix.

Il a alors cédé sa place à Ferran Torres avant de se repositionner en pointe de l’attaque, malgré une douleur évidente, un courage salué par le staff et les supporters.

De la Fuente a également indiqué que Nico Williams souffrait de « gênes musculaires » probablement liées à de la fatigue, précisant que l’attaquant retrouvait progressivement son niveau en vue des phases à élimination directe avant de connaître un léger revers en fin de phase de groupes. «Ce qui nous inquiète le plus, c’est l’état de santé de Yeremi.»

Benno passera des examens médicaux le dimanche 28 juin afin de déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée probable de son indisponibilité. Son parcours en Coupe du monde pourrait ainsi s’arrêter plus tôt que prévu, alors que l’Espagne se prépare à disputer son premier match des seizièmes de finale.