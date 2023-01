Coup de tonnerre! Messi ne va pas prolonger au PSG

Alors qu'il reprend la compétition avec le PSG, Lionel Messi aurait décidé de ne pas prolonger son contrat à Paris. À cause du Mondial.

Dans son émission Jijantes FC, Gérard Romero a annoncé que Lionel Messi n'a, à l'heure actuelle, pas l'intention de prolonger son aventure au PSG en ne levant pas l'option de prolongation pour une saison supplémentaire présente dans son contrat. Le journaliste précise que la situation pourrait encore changer, en rappelant l'épisode Mbappé au Real, mais que l'Argentin tient pour l'instant sa position. C'est la victoire de l'Albiceleste en finale de Coupe du monde qui aurait fait changer Messi d'état d'esprit.

Avec cet accomplissement, l'Argentin ne se sent plus en besoin de se « prouver » au monde. Jusqu'à présent, il considérait qu'il « devait » réussir quelque chose avec le PSG pour faire taire les critiques disant qu'il ne gagnait pas en dehors du Barça. Ce ne serait plus le cas. Depuis son titre mondial, il valoriserait désormais d'autres valeurs, ambitions et projets pour son futur proche dans le football. Une annonce qui pourrait faire l'effet d'une bombe au sein du projet « grandes stars » du PSG.