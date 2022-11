Costa Rica-Allemagne : diffusion TV ; live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Costa Rica-Allemagne.

L'Allemagne est au bord du précipice. Battu par le Japon lors de son entrée en lice, l'Allemagne a arraché le point du match nul face à l'Espagne en toute fin de rencontre. Le but de Fullkrug permet à la Mannschaft de rester en vie dans la compétition. Mais pour se qualifier pour les huitièmes de finales, l'Allemagne n'a plus le choix.

Un nouvel échec pour l'Allemagne ?

Seule une victoire peut sauver les hommes d'Hansi Flick d'une terrible désillusion. En effet, ce serait la deuxième fois consécutive que l'Allemagne ne sortirait pas de la phase de poules de la Coupe du monde, une première dans l'histoire du quadruple vainqueur de la Coupe du monde. Pour valider son billet pour le prochain tour, l'Allemagne doit marquer et l'emporter. Une victoire avec plus de deux buts d'écart lui assurerait une qualification sauf si l'Espagne s'incline face au Japon.

En face, le Costa Rica est revenu d'entre les morts. Après sa débâcle contre l'Espagne, le Costa Rica a totalement changé de stratégie face au Japon. Les coéquipiers de Keylor Navas sont revenus au basique en s'appuyant sur un bloc défensif solide et ont arraché une précieuse victoire qui les met en bonne position pour accrocher une place en huitième de finale pour la seconde fois de leur histoire.

Un Costa Rica aux deux visages

En cas de victoire face à l'Allemagne, le Costa Rica serait qualifié et ce peu importe le résultat dans l'autre match, en revanche, un match nul peut suffire à la sélection Tricolor si dans le même temps le Japon est battu. Tous les scénarios sont envisageables dans ce groupe E et ce match entre le Costa Rica et l'Allemagne aura des allures de première finale pour les deux équipes ou plutôt de mort subite.

Match Costa Rica - Allemagne Date 01/12/2022 Heure 20 heures Chaîne BeIN Sports 2

Où voir le match Costa Rica - Allemagne ?

Le match Costa Rica - Allemagne sera diffusé sur la chaîne BeIN Sports 2 et sera également disponible sur BeIN Connect.

Diffusion TV Streaming BeIN Sports 2 BeIN Connect

Les compositions probables

Dos au mur, l'Allemagne va devoir prendre des risques face au Costa Rica. Buteur face à l'Espagne, Fullkrug a marqué des points durant son entrée et pourrait glaner une place dans le onze de départ. Thomas Müller pourrait en faire les frais. Au milieu de terrain, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Gundogan et Musiala seront sauf énorme surprise de la partie tandis que la défense, plutôt convaincante face à l'Espagne, ne devrait pas bouger.

Du côté du Costa Rica, Calvo, titulaire lors des deux premiers matches dans la défense, est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Il devrait être remplacé par Carlos Martinez. Pour le reste, le Costa Rica devrait partir sur le même schéma que face au Japon avec un 5-4-1 dans lequel Contreras mènera l'attaque.

L'équipe probable du Costa Rica : Navas - Fuller, Duarte, Waston, Carlos Martinez, Oviedo - Torres, Tejeda, Borges, Campbell - Contreras.

L'équipe probable de l'Allemagne : Neuer - Kehrer, Sule, Rudiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gundogan, Musiala - Fullkrug.

Cinq derniers résultats

Costa Rica Allemagne Japon 0-1 Costa Rica (27/11/2022) Espagne 1-1 Allemagne (27/11/2022) Espagne 7-0 Costa Rica (23/11/2022) Allemagne 1-2 Japon (23/11/2022) Costa Rica 2-0 Nigeria (10/11/2022) Oman 0-1 Allemagne (16/11/2022) Ouzbekistan 1-2 Costa Rica (27/09/2022) Angleterre 3-3 Allemagne (26/09/2022) Corée du Sud 2-2 Costa Rica (23/09/2022) Allemagne 0-1 Hongrie (23/09/2022)

Confrontations directes entre les deux équipes

Le Costa Rica et l'Allemagne ne se sont affrontés qu'une seule fois au cours de leur histoire. C'était au cours de la Coupe du monde 2006, l'Allemagne l'avait largement emporté.