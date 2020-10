Coronavirus - L'Inter déplore trois nouveaux cas positifs

L'Inter Milan a annoncé que Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan et Ionut Radu ont été testés positifs au Covid-19.

À près d'une semaine du derby de Milan, l'Inter est frappé encore plus dûrement par le coronavirus.



Ce vendredi, le club milanais a en effet annoncé la positivité de trois nouveaux éléments.

📄 | COMUNICATO



FC Internazionale Milano comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono positivi al Covid-19. Per Radu in programma ulteriori controlli 👉 https://t.co/0cryRI7p3d#FCIM — Inter (@Inter) October 9, 2020

Par le biais d'une note publiée sur son site officiel, l'Inter a dévoilé l'identité des joueurs concernés : Gagliardini, Nainggolan et Radu.Les joueurs infectés sont désormais au nombre de cinq, avec Bastoni et Skriniar, déjà annoncés positifs ces derniers jours.À l'approche du derby, la situation devient de plus en plus compliquée pour l'équipe entraînée par Antonio Conte.