Coronavirus - Chelsea ouvre l'hôtel de Stamford Bridge aux personnels soignants

a décidé d'ouvrir l'hôtel Millenium, situé dans le stade de Stamford Bridge, aux personnel soignants qui, comme partout ailleurs dans le monde, luttent contre la pandémie de coronavirus.

Une initiative décidée par le propriétaire du club, Roman Abramovitch, avant que Bruce Buck ne règle les détails pratiques avec le National Health Service (NHS), le système de santé britannique.

"Un grand nombre de personnes du staff médical vont travailler de longues heures et ne seront peut-être pas capables de rentrer chez elles ou devront faire de longs trajets", est-il écrit dans un communiqué du club.

Chelsea Football Club is joining the medical response to the coronavirus outbreak in London with the news the National Health Service (NHS) has accepted the Club’s offer to make the Millennium Hotel at Stamford Bridge available for NHS staff... https://t.co/eENBcxRXXX